Tablondeanuncios.com crea un canal exclusivo con los mejores chollos de internet

Los marketplace y las multinacionales con sus rebajas y promociones hacen que hoy en día encontrar gangas en internet sea relativamente sencillo, sin embargo ¿sabías que también puedes encontrar grandes ofertas cerca de casa?

Internet está ganando la batalla al comercio local y cada vez son menos las personas que salen de casa en busca de gangas por su ciudad. Debido a sus muchas facilidades, el e-commerce es una de las alternativas preferidas por los consumidores para hacer compras, habiéndose convertido en un requisito imprescindible para cualquier negocio. Por desgracia, aún son muchos los negocios que no disponen de conocimientos o recursos para poner en marcha su propia página web o los que consiguen hacerla pero no logran llegar a los usuarios en la gran inmensidad que es internet. Para ayudar a estas empresas, en Tablondeanuncios.com se ha creado un espacio donde las tiendas pueden publicar sus ofertas, saldos, liquidaciones, etc. y llegar a miles de usuarios de todo el país. Es un servicio totalmente gratuito con el fin de ayudar al pequeño comercio para que puedan compartir sus ofertas y vender sus productos de manera fácil.

Tablóndeanuncios.com es el portal de anuncios gratis más veterano de España, cada día se publican en él miles de anuncios de compra venta de segunda mano, inmobiliaria y ofertas de empleo. Además, realizan proyectos propios como es el canal de ofertas, la creación de directorios o un espacio para donaciones en colaboración con asociaciones de todo el país.

¿Cómo funciona el portal de ofertas?

Las tiendas que decidan publicar sus ofertas a través de esta plataforma primero deberán registrarse facilitando su CIF (o DNI en caso de autónomos), que será su código de identificación con el que podrán acceder a su área privada para gestionar sus productos. Una vez registradas, pueden comenzar a subir sus productos, cupones y descuentos a través del formulario que encontrarán en la página donde podrán enlazar sus productos a su web, en caso de que la tengan, y que el usuario realice el proceso de compra a través de la misma o bien indicar que la oferta en cuestión está disponible solamente en su tienda física y que el usuario interesado se ponga en contacto con la empresa para informarse sobre dónde puede recogerla o las condiciones de envío en el caso de que se ofrezca ese servicio

¿Qué tipo de ofertas podemos encontrar?

Hay que destacar que todas las ofertas que encontraremos en este espacio son artículos nuevos, provenientes de liquidaciones, rebajas y saldos de estas tiendas.

En el portal de chollos de Tablondeanuncios.com estas ofertas estarán divididas en ocho categorías principales: electrónica; viajes; hogar y jardín; ropa y complementos; deportes y aire libre; supermercado y alimentación; coches y motos y “totalmente gratis”, donde se podrán encontrar las muestras o periodos de prueba gratuitos ofrecidos por las empresas inscritas en el portal.

También podrán encontrarse promociones de Amazon y grandes marcas que deseen colaborar con el proyecto. La idea es darle la misma visibilidad a las ofertas del pequeño comercio y demostrar que son iguales o mejores que las de las grandes marcas.

Ofertas todo el año

Como decimos, es una página orientada al usuario; de diseño sencillo e intuitivo para ayudarle a encontrar las mejores ofertas en el menor tiempo posible. Además, no tendrá que esperar al Black Friday, Cyber Monday o cualquier periodo de rebajas, ya que pueden encontrarse chollos inmejorables los 365 días del año.

Todas las ofertas son revisadas por el equipo a cargo del proyecto, asegurando que se tratan de verdaderos chollos y de empresas que demuestran fiabilidad y, sobre todo, calidad.

Más información en: https://www.tablondeanuncios.com/chollos/