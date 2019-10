Aumenta tu seguridad en Internet con sencillos consejos y tecnología VPN

Cada día pasamos más horas conectados, Internet se ha extendido además más allá del ordenador y está presente de forma permanente en nuestros teléfonos, tablets y muchos más dispositivos. Esto conlleva que la necesidad de más seguridad sea una constante entre los usuarios, en este artículos vamos a abordar una serie de consejos básicos y otros más tecnológicos, que te permitirán disfrutar de la red de forma segura.

Entre las tecnologías en auge para proteger la seguridad tanto de empresas como de usuarios particulares, nos encontramos con las VPN o lo que es lo mismo una red privada virtual. En definitiva se trata de una tecnología que permite la extensión de nuestra red local sobre una red externa, ya sea pública o no, pero de forma controlada. Así permite el envío y recepción de datos sobre redes compartidas o públicas como si se tratase de una red privada, con todas las ventajas de seguridad que comprende.

Aunque puede parecer complejo, es algo sencillo y muy usuado, por ejemplo al conectar dos o más sedes de una misma empresa vía Internet, estamos empleando esta tecnología, también lo estamos haciendo con el acceso remoto a nuestra casa, o el uso compartido de un hotel, etc. El VPN además se está extendiendo entre los usuarios de Internet y cada vez son más los operadores que están disponibles en España.

Un buen ejemplo de tecnología VPN y de los mejores valorados por los usuarios en internet es el que ofrece HydeMyAss.

Otros consejos de seguridad

Junto con la explicación anterior, hay otra seria de consejos más básicos pero imprescindibles que siempre debes tener en cuenta. No olvides disponer siempre de un buen antivirus y firewall actualizados en tu equipo y dispositivos conectados.

Con respecto al uso de Internet, procura no entrar directamente en enlaces de webs desde el email, es mucho más recomendable trasladar la dirección al navegador instalado. También es importante no descargar archivos de personas que nos generen desconfianza, a la vez que hay que recurrir al antivirus antes de abrir cualquier archivo.

Del mismo modo, en las compras online es vital comprar en sitios seguros y de confianza. En caso contrario, procura obtener referencias de otros usuarios en foros o sitios de opinión.

A la hora de descargar aplicaciones o programas que necesites en tu uso diario, procura hacerlo desde los sitios directos y oficiales, desconfía de direcciones sospechosas para la descarga de material en tu dispositivo.

Un buen ejemplo es buscar sitios web seguros para descargar programas para Windows, en donde podrás encontrar cualquier programa y tendrás la garantía de que es una web segura, libre de virus, y tu información personal no está expuesta.

Con respecto al aviso de cookies, recuerda que no es algo pesado pero no negativo, puesto que los sites que dan el aviso es porque cumplen con la legalidad. También debes recordar, que si eres usuarios de sitios que integran mucha publicidad no deseada en los múltiples formatos que podemos encontrar a día de hoy, es recomendable el uso de bloqueadores de publicidad y contenido no deseado.

Por último, te recordamos que estas recomendaciones no solamente debes tenerlas en cuenta en tu ordenador, sino en cualquiera de los dispositivos que usas al cabo del día, tablets, smartphones, etc., sobre todo en los que tengas más horas de uso que son equivalentes al riesgo de sufrir alguna amenaza o daño digital.