El TSJEx dirimirá si se anula el juicio por el asesinato de Manuela Chavero

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha celebrado este martes la vista por el recurso de apelación que se presentó contra la sentencia que condenó a Eugenio Delgado a prisión permanente revisable, como autor de la violación y el asesinato de Manuela Chavero.

Esa sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de mayo, fue recurrida por la defensa del acusado que argumenta once motivos por los que pide la nulidad de todo el procedimiento por varias cuestiones procesales.

El abogado defensor ha solicitado la repetición del juicio y la revocación de la pena, mientras que la fiscalía y las acusaciones particulares y popular piden que se desestime el recurso.

El condenado ha estado presente en la vista celebrada en la sede del Alto Tribunal extremeño en Cáceres, a la que también ha acudido la hermana de la víctima, Emilia Chavero, quien ha señalado que "está agotada" por todo este proceso tras la muerte de su hermana, que desapareció en la localidad pacense de Monasterio en julio de 2016 y cuyo cadáver fue encontrado cuatro años después.

"Todavía no me he recuperado del juicio, de ese juicio que escuché tantas cosas tan crueles y tan malas, cuando me encuentro aquí otra vez porque han recurrido", ha dicho la hermana de Manuela Chavero, que ha pedido que el condenado cumpla su pena.

"Que nos deje ya por lo menos con nuestra pena, porque la pena la vamos a tener siempre aquí, pero por lo menos tranquilos, que son ya ocho años y medio que ya está bien de hacerle daño a la familia", se ha lamentado Emilia.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la vista en la capital cacereña, la hermana de Manuela Chavero ha defendido que en el juicio "fue todo muy transparente" y "no cabe ninguna duda" de la culpabilidad de Eugenio Delgado, al que ha calificado como "un monstruo".

"No me apetece nada ver a ese monstruo, porque lo que le ha hecho a mi hermana no tiene perdón de nada", ha recalcado Emilia Chavero, mientras que confía en que se desestime el recurso al tiempo que teme que el asunto pueda llegar al Tribunal Supremo, si el auto no es favorable a los intereses de la defensa.

ONCE MOTIVOS DE NULIDAD

Así, el abogado de la defensa, José Antonio Carrasco, ha expuesto los argumentos del recurso en el que pide la nulidad del procedimiento por once cuestiones, entre ellas, "la valoración e interpretación de la prueba y el uso de la prueba indiciaria", lo cual, a su juicio, produjo una indefensión en el condenado.

Carrasco ha expuesto que esa "indefensión" de Eugenio Delgado se produce por dos motivos. El primero es que "tuvo un supuesto abogado la noche de su declaración" en el cuartel de la Guardia Civil, que después se ha comprobado que no estaba colegiado porque "este señor no consta como abogado en ningún colegio de España".

"Y, evidentemente, si este señor fue sometido al primer interrogatorio como detenido por una persona que no tenía la cualidad de abogado, pues, como ustedes comprenderán, es una nulidad total y absoluta", ha subrayado en declaraciones a los medios.

Además, la defensa solicitó una serie de pruebas en el juicio que no se admitieron, como fue la ratificación del informe pericial médico que la acusación presentó "en el que sorprendentemente uno de los dos autores de este informe renunciaron al mismo".

"Nosotros pedimos que declarase porque queríamos escuchar el cien por cien de la autoría de este informe, que después ha sido clave y fundamental para la condena. Y bueno, no se nos admitió que esta doctora que ellos presentaron en el informe viniese a declarar. No sabemos por qué", ha explicado.

Por todo ello, la defensa pide la nulidad del procedimiento y la revocación de la sentencia por motivos que afectan a los dos delitos que le imputan a Eugenio Delgado, violación y asesinato, que sumados conllevan a la prisión permanente revisable.

PRUEBAS "DIRECTAS Y OBJETIVAS"

Por su parte, la abogada de la familia Chavero, Verónica Guerrero, ha defendido que en el juicio las pruebas no se basaron en indicios si no en "pruebas directas y objetivas", ya que se presentaron informes de numerosos peritos, incluido el de un antropólogo, en la sección de análisis del comportamiento delictivo.

"Ellos argumentan que son conjeturas cuando realmente no son conjeturas, hay pruebas más que objetivas, las pruebas periciales no son conjeturas, las pruebas periciales son pruebas objetivas y directas", ha recalcado la abogada, que ha insistido en que en el juicio quedó demostrado la "alevosía" y el "ensañamiento" con el que actuó Eugenio Delgado, aunque su abogado siga defendiendo que fue un accidente, algo "inverosímil", según "quedó más que probado en el juicio".

Cabe recordar que Eugenio Delgado fue condenado a prisión permanente revisable tras el juicio que se celebró el pasado mes de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz y tras ser acusado del asesinato y la violación de Manuela Chavero, la mujer de Monesterio que desapareció en julio de 2016 y cuyos restos se encontraron enterrados en una finca de este municipio pacense el 18 de septiembre de 2020, tras la detención de Eugenio Delgado el día anterior.

Esta sentencia fue recurrida por el abogado del acusado, José Antonio Carrasco, que ha defendido este martes los argumentos de su recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), presidida por María Félix Tena, quien al concluir la vista ha preguntado al acusado si quería añadir algo a lo expuesto en la sala, a lo que Eugenio Delgado ha respondido que no, por lo que ha vuelto a ser trasladado a la cárcel donde cumple condena.

Se espera que en el plazo de una semana o diez días el TSJEx resuelva el recurso que, en caso de no ser admitido, podría ser recurrido al Tribunal Supremo.

Cabe recordar que Eugenio Delgado ha sido el primer condenado a prisión permanente revisable en Extremadura cuando un jurado popular lo consideró culpable de un delito de asesinato. Además, también se le condenó a otros 15 años de privación de libertad por un delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad.