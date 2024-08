PSOE de Extremadura: No apoyará ninguna financiación que no garantice la solidaridad

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en un acto del PSOE de Mérida, con el que lo socialistas dan por iniciado el curso político.

En su intervención, Gallardo ha reiterado que no va a apoyar ninguna financiación que no cumpla con los principios de solidaridad, cohesión y de suficiencia económica para la prestación de los servicios públicos.

Según el líder del PSOE regional, todo lo que no sea así, no contará ni con su apoyo ni con el de los socialistas extremeños, "no lo apoyaremos nunca y lo decimos en Extremadura, en Madrid y en Bruselas".

Además, ha subrayado que "soy un hombre pragmático y un hombre de palabra, y un hombre que va a defender, junto con los compañeros y compañeras, que la financiación del futuro se base en los principios socialistas".

Sobre el inicio del curso político, Gallardo ha indicado que se presenta con grandes retos, que tienen un objetivo común: recuperar la confianza de los extremeños y extremeñas para que el PSOE vuelva a ser la opción mayoritaria de gobierno y, los socialistas lo harán demostrando que “lo primero, Extremadura”.

En relación a la intención de continuar situando a Extremadura en el centro de la acción política, Gallardo ha asegurado que no se trata de una simple frase, sino de una declaración de intenciones, que refleja un compromiso real, "es una llamada a la acción, dijo, un grito unánime, para situar a Extremadura en el centro de la acción política, priorizando su desarrollo, su bienestar y su futuro".

El líder regional del PSOE ha apelado a conquistar el futuro de la región, “nuestro proyecto político busca no solo atender las necesidades inmediatas de la región, resolver los problemas de la gente, sino también construir un futuro próspero y sostenible para todos los extremeños y extremeñas”.

A este respecto, considera que “nos vamos a encontrar un contexto de oposición hostil con un gobierno regional, cuyo único objetivo es hacer oposición a la oposición y una coyuntura nacional compleja, donde la oposición hace cualquier cosa por alcanzar el poder, lo que nos obligará a mostrarnos como un partido que trabaja siempre por los intereses de Extremadura”.

Para ello, el PSOE aplicará coherencia y se mostrará cohesionado, “una organización unida, lo que no significa uniformidad, concentrada en solucionar los problemas de los extremeños y alejada del ruido que nos rodea”.

Gallardo ha recordado que el PSOE ha sido el gran transformador de la región extremeña, “la siembra de socialismo es lo que permite fijarse hoy desafíos más complicados, pues los socialistas creemos que Extremadura no tiene límites y que es una tierra de primera, como la que más”, Extremadura no es una moneda de cambio.

También, ha asegurado que “tenemos que salir a contarle a los extremeños y extremeñas que estamos aquí, cerca de ellos y que vamos a seguir luchando por esta tierra y su gente porque Extremadura está por encima de cualquier liderazgo y de cualquier partido. Extremadura, lo primero”.

En este sentido, el PSOE de Extremadura trabajará bajo las premisas del diálogo y la escucha a la ciudadanía, con un pie puesto en la evolución de la sociedad, en el progreso económico y también en la defensa de los derechos sociales.

Gallardo cree que “tenemos que ser útiles y los ciudadanos nos tienen que percibir así para solucionar sus problemas, para lo que tendremos también que ser fuertes ante una acción de gobierno inexistente, que ha tenido en la generación de desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, sus principales hitos”.

Para el líder socialista, “la oposición no es nuestro hábitat natural, pero es donde los ciudadanos nos han puesto en los próximos tres años y hay que hacer oposición frontal a todos los niveles, pues este gobierno está, por inacción, desmantelando, poco a poco, todos los avances que con tanto esfuerzo hemos logrado”.

Asimismo, ha insistido en que los socialistas "trabajarán y serán inflexibles en todo lo que tenga que ver con la desigualdad, la discriminación y el retroceso en la calidad de los servicios públicos", por lo que "propondremos e impulsaremos medidas que promuevan soluciones a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas, como la vivienda, el empleo, la transformación digital o el apoyo al emprendimiento, pues somos una tierra con mucho talento y es este talento el que impulsará la transformación de esta tierra”.

Gallardo ha añadido que "tenemos que trabajar en un debate para que la verdadera financiación sea la de una España solidaria y vertebrada, que trabaje para que cualquier ciudadano pueda poner en marcha su proyecto de vida decidiendo y pensando en si eso le beneficia o le perjudica”.

Y, ha concluido que "somos el partido de las reformas, siempre buscando la igualdad de todos los españoles, por lo que estaremos en contra de todo aquello que sea contrario a ese principio. Estamos a favor del diálogo, del consenso, de la evolución siempre y cuando no se rompa el principio de igualdad”.