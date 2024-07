Extremadura logra aprobación de la convocatoria sin nota de corte para los MIR

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara Gª Espada, ha reiterado la postura que mantiene desde su nombramiento en el cargo sobre la nota de corte establecida para los profesionales que han superado la prueba MIR, "es un lujo que no nos podemos permitir ante la falta acuciante de profesionales", al ser esta la única de las convocatorias de formación sanitaria especializada que finaliza con miles de plazas vacantes en este año 2024, siendo el MIR con mayor número de plazas vacantes de la historia y, a la vez, con un importante déficit de profesionales.

"La nota de corte es un lujo que no nos podemos permitir", ha manifestado la consejera desde su nombramiento en cada Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y, ante lo que la ministra hacía caso omiso.

De esta forma, la Junta subraya que, gracias a la insistencia del Gobierno de María Guardiola, se ha aprobado la convocatoria de plazas sin nota de corte.

Junto con ello, ha añadido que la apuesta de Extremadura de incrementar plazas supone situar a la segunda comunidad autónoma con mayor ofrecimiento de número de plazas por cien mil habitantes, llegando a 312 plazas, lo que supone un incremento de 5 plazas.

Tras el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, García Espada ha resaltado que, se verán incrementados en una nueva unidad en el área de Plasencia, que supone todas las plazas de enfermería familiar y comunitaria, una nueva plaza de médico geriatra y una nueva plaza para residente de enfermería de geriatría.

La consejera de Salud y Servicios Sociales señala, que "no podemos tener a profesionales médicos que salen de nuestras facultades, que acceden con una altísima nota de corte y, a la vez decirles que como no pasan el corte MIR, preferimos dejarlos en un retén. No nos podemos permitir tener médicos en el banquillo".

También se ha anunciado el compromiso y trabajo para la modificación legislativa, que los profesionales piden y esta consejería reclama, que es "la elección presencial o en tiempo real telemática. A día de hoy, los residentes tienen que elegir entre cientos de plazas sin saber cuál se le adjudica".

La Consejería de Salud y Servicios Sociales confía en que esto será una medida que evite otra situación en la que vuelvan a quedar vacantes tantas plazas MIR, "venimos a cumplir lo que dijimos al principio del gobierno, a poner soluciones y no a generar problemas". Así, la nota de corte desaparece a partir de la próxima convocatoria 2025.

El Ministerio de Sanidad ha presentado una oferta escasa de plazas MIR para 2025, donde el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria aumenta tan solo en 16 respecto a la convocatoria de 2024, es decir, menos de una por comunidad autónoma.

Un incremento que, aunque el ministerio considera histórico, ni siquiera puede cubrir las necesidades de todas las comunidades autónomas.

Los titulares autonómicos de Sanidad han recordado que las plazas de formación especializada están financiadas y gestionadas por las comunidades autónomas, quienes sí hacen "un esfuerzo histórico por mantenerlas", incrementando año tras año su cuantía, financiada por las consejerías, y mejorando las condiciones laborales de los especialistas en formación.