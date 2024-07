Unidas por Extremadural insta a María Guardiola a someterse a una moción de confianza

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, considera una "muy buena noticia" que Vox haya salido de los gobiernos autonómicos, puesto que “hoy nuestro país es un país más democrático y mejor”.

Así pues, durante una rueda de prensa convocada en Mérida para valorar la decisión del comité nacional del partido de extrema derecha de romper los acuerdos que mantenían con el Partido Popular, De Miguel ha subrayado que “Vox ha roto por razones que no se contemplaban en los pactos de gobierno, mostrando así su absoluta deslealtad y falta de palabra”.

Igualmente, la portavoz de Unidas ha añadido que con esa decisión demuestra que el partido de extrema derecha “no ha venido para gobernar ni para mejorar nuestra sociedad”. “Han venido para generar odio y conflicto y para destruir la sana convivencia”, ha apostillado.

Por eso, De Miguel considera que no se merecen estar dentro de ningún gobierno. Además, la líder de la formación cree que los motivos de la ruptura evidencian “la escasa altura moral, la crueldad, la falta de empatía y la inhumanidad que tiene Vox” y ha recordado que el acogimiento de los menores migrantes “no estaba incluido en ningún acuerdo de gobierno”.

Por otro lado, la portavoz se ha posicionado ante la situación actual en la que se queda la presidenta María Guardiola, ya que según sus palabras, “ha querido dar la imagen esta mañana como de que aquí no ha pasado nada, que seguimos como estábamos, pero no es verdad porque ha perdido los apoyos que tenía”, recordando que el Partido Popular no fue la formación más votada en las pasadas elecciones.

Por ello, Irene de Miguel ha instado a la presidenta a que se someta a una cuestión de confianza “para saber con qué apoyos cuenta porque no ha sido la más votada”. “Tendremos que ver ahora si Vox apoya al PP de gratis, desde fuera del gobierno, demostrando que además de crueles e inhumanos, son ridículos y patéticos”, ha añadido.

La líder de Unidas por Extremadura también ha dejado entrever al Partido Popular que no contará con su apoyo puntual para sacar iniciativas adelante. “Mucho tienen que cambiar el PP y sus políticas para que encuentren nuestro voto a favor”, ha dicho De Miguel.

Al mismo tiempo, ha asegurado que “las políticas de deterioro de lo público, de privatización, de poner alfombras rojas a las multinacionales que vienen a expoliarnos y explotarnos van a seguir intactas porque son el ADN del PP”, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

“Nosotras vamos a estar siempre del lado de las políticas que favorezcan a las familias trabajadoras, a los jóvenes, a la infancia, a los migrantes, las mujeres, pero no podemos estar de acuerdo con eliminar los impuestos a los ricos, acabar, por ejemplo, con la gratuidad de los comedores escolares o las líneas de autobuses”, ha sentenciado.