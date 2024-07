Gallardo cree que Extremadura pierde autonomía porque depende de decisión Feijoo y Abascal

Ep

Así, lo ha subrayado el secretario regional del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, lamentando que el gobierno regional "se haya instalado en la inestabilidad".

Para Gallardo, "Extremadura ha pasado de tener gobiernos estables a tener permanentes circos en los que un día hablamos de proyectos conjuntos y otros días hablamos de rupturas de gobierno", recalcando que le importa "poco" la situación de PP y Vox, ya que lo que le preocupa "realmente" es Extremadura.



En la línea de esta "preocupación", ha recordado que el PSOE le ofreció un pacto al PP para que no tuviera que depender de Vox en la Mesa de la Asamblea y "lo rechazaron". "Por lo tanto, ellos serán responsables de la inestabilidad si realmente rompen el Gobierno y crean un problema a Extremadura".

Según Gallardo, "en cualquier caso, yo creo que, desgraciadamente, estamos ahora en un momento en el que Extremadura ha perdido autonomía. Creo que en los más de 41 años de autonomía extremeña estamos en el peor momento de autonomía porque dependemos cada vez más de las decisiones del señor Feijóo y del señor Abascal, dependemos más de Génova y de la sede de Vox y no estamos pendientes de los intereses de los extremeños, sino de cómo conformar líos para, precisamente, crear inestabilidad".

Así, se ha referido a la posibilidad de que Vox rompa los gobiernos autonómicos que tiene con el PP, entre ellos Extremadura, tras el acuerdo para acoger a menores inmigrantes no acompañados.



Sobre si el PSOE estaría dispuesto a garantizar la estabilidad del Gobierno de Guardiola si finalmente Vox rompe el acuerdo, Gallardo ha insistido en que los socialistas "no son responsables de lo que haga el Gobierno de Guardiola", por lo que "deberá gobernar en minoría o hacer lo que considere que tenga que hacer".



En este sentido, ha matizado que "el Partido Socialista lo que va es a dar estabilidad siempre a políticas que tengan que ver con el bienestar de la región, no al Partido Popular que eligió unos compañeros de viaje que le han salido, por lo que veo, inestables", descartando una posible futura moción de censura ya que la mayoría del parlamento extremeño sigue estando en manos de Vox.



Ante eso, Gallardo ha concluido: "Yo con Vox no quiero gobernar porque no me une a ellos absolutamente nada. Somos el agua y el aceite. Yo no podría nunca estar en un Gobierno donde hay un partido que no defiende los principios más elementales de nuestra Constitución. Guardiola parece que sí puede gobernar con ellos. Es su responsabilidad".