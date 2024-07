Abascal culpa a Feijóo por "romper unilateralmente" los gobiernos de CCAA

Ep.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves la culpa de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas a una decisión "unilateral" de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, e insta a los 'populares' a dar "explicaciones". En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo del Congreso tras el visto bueno de las autonomías del PP al reparto de menores migrantes no acompañados, Abascal ha acusado a Feijóo de "intentar desde el principio impedir los pactos regionales" con su formación tras las elecciones del 28M "y no parar hasta conseguirlo". Por ello, y tras insistir en que Feijóo y el PP representan "una estafa", les ha instado a dar "explicaciones a sus electores" porque los de Vox "comprenden perfectamente" su postura. A renglón seguido, se ha ceñido a la reunión que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) mantendrá esta tarde para dar detalles de la ruptura. Fuentes de Vox matizan que la quiebra de los acuerdos no afecta a los ejecutivos locales. (((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))