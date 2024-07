Guardiola defiende que Extremadura es "más próspera" y tiene "más voz"en España

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que Extremadura es una región "más próspera que hace un año" y ha arremetido contra el PSOE por no velar por "los intereses de los extremeños" y estar "sometido al personalismo de Pedro Sánchez".

Según Guardiola, "el PSOE está más preocupado por salvaguardar los intereses personales de su jefe, de su entorno familiar y de sus socios que de defender a los extremeños. Mientras nosotros sacamos medidas adelante que mejoran la vida de la gente, ellos están instalados en el reproche y la mentira".

Así, lo ha indicado, en la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura, celebrada en Mérida, con la participación del secretario general, Abel Bautista, y del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo.

Como ejemplo, Guardiola ha señalado que, mientras el PP extremeño defiende Almaraz, la ministra socialista Teresa Ribera "se empeña en cerrarla como colofón al destrozo que ha causado con sus políticas radicales e insensatas".

A este respecto, ha advertido de que "el desmantelamiento de Almaraz es un atropello a nuestra región y no vamos a dejar de reivindicar lo que es nuestro. Nosotros no abandonaremos a los ciudadanos del Campo Arañuelo".

La líder del PP regional ha hecho un balance de su primer año al frente del Gobierno de la Junta de Extremadura y ha emplazado a todos los alcaldes y alcaldesas a participar "activamente" en las políticas autonómicas en el marco de "el nuevo camino del municipalismo que queremos recorrer junto a vosotros".

Según Guardiola, muchos de los compromisos del programa 'Habla Extremadura ya se han materializado en acciones. Entre ellos, ha destacado la rebaja del IRPF; la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para las herencias más comunes; la puesta en marcha de la primera 'Tarifa Cero' para autónomos; la modernización e internacionalización las pymes a través de distintos planes; la disposición de suelo industrial y de los recursos necesarios para inversores; las ayudas a agricultores y ganaderos; el incremento sustancial de la actividad quirúrgica y la reducción en 47 días la espera en dependencia y medidas para la conciliación como la gratuidad para niños 2-3 años en guarderías.

Además, ha recalcado que "Extremadura habla y el Partido Popular escucha y cumple. El cambio por el que apostaron los extremeños funciona. Ahora, los extremeños miran al futuro con optimismo y con esperanza" y, ha agradecido el "trabajo y sacrificio" de los cargos y afiliados del PP.

Guardiola, que ha calificado la Junta Directiva de "histórica" por ser la primera después de ganar por primera vez unas elecciones europeas en Extremadura, ha afirmado que los comicios europeos "han sido un buen termómetro para constatar que vamos por el camino correcto".

Para la líder popular, el PP de Extremadura ha ganado en 18 de los 20 municipios más poblados de la región, incluso en gobernados por el PSOE como Mérida, Almendralejo o Villanueva de la Serena, donde su secretario general ha gobernado durante casi 21 años y hasta el pasado mes de abril.

Asimismo, ha indicado que los datos de las europeas en Extremadura también han sido celebrados por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, quien ha asegurado que, este año, el Gobierno de Extremadura "ha generado más oportunidades y ha conseguido que la voz de Extremadura suene más en España".

Guardiola considera que "cuando algo funciona, la gente repite. La victoria en las elecciones europeas no es casualidad. Podéis estar muy orgullosos de lo que habéis conseguido. No es casualidad, sino causa y efecto del trabajo del Gobierno que lidera María Guardiola, de los equipos de gobierno y de los alcaldes".

La líder del PP regional ha criticado a Sánchez su "castigo" a Extremadura y al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, cuestionando que "no soporta que el PP gobierne en Extremadura. Extremadura no es una comunidad singular, para él las comunidades singulares son las que le dan un puñado de votos para seguir en Moncloa y castiga a aquellos que no le votan".

La presidenta del PP extremeño ha hecho un llamamiento a no perder el pulso de la calle y a estar en contacto con los extremeños, porque "tenemos que ser capaces de poner a Extremadura, a todos sus pueblos y ciudades, en el lugar que se merecen. Estoy convencida de que, juntos, vamos a conseguirlo. Como también estoy convencida de que el nuevo ciclo político que arrancó el pasado 28 de mayo y que se consolidó en las europeas terminará con el presidente Núñez Feijóo en el Gobierno de España".