PP destaca Gobierno serio y moderado de Guardiola frente al apocalipsis de la oposición

Así, lo ha señalado el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, resaltando que el de María Guardiola es un gobierno "serio, moderado" y con un "proyecto claro para Extremadura".

En el Debate sobre el Estado de la Región, sobre la oposición, ha añadido que "nise creen lo que dicen ni están convencidos de lo que hacen", recordando que, hace un año en las elecciones autonómicas, los extremeños "pidieron un cambio de rumbo, de políticas, de actitud, y que se defendiera la dignidad de esta tierra ante los continuos agravios del Gobierno de España", se ha confirmado que "hay un gobierno que está cumpliendo con los extremeños, un gobierno cercano, que escucha, que dialoga".

Para el portavoz del PP, "un gobierno que va con la verdad por delante y que trata a la sociedad extremeña como adultos, sin mentiras, ni ninguneo. Un gobierno que gobierna para todos independientemente de donde residan, de lo que piensen y de lo que voten" y que está conformado por PP y Vox que "han sido capaces de poner por delante el interés de los extremeños por delante de cualquier cosa".



En este sentido, Sánchez Juliá ha destacado que Guardiola tiene "un proyecto claro y nítido", una "hoja de ruta" que es "realista" y que "habla y es para Extremadura con medidas cumplibles y medibles, sin recetas mágicas y con mucho sentido común".



Para el portavoz del PP, "un proyecto pegado a Extremadura" y que afronta el reto demográfico, la empleabilidad, los autónomos y el tejido productivo, así como la fiscalidad, los empleados públicos, el campo, la producción energética, la Sanidad, la Dependencia, la Educación, la Cultura y las infraestructuras.



A este respecto, ha remarcado que "mientras aquí hay un gobierno que está por Extremadura y los extremeños, la oposición está a lo suyo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado --en alusión al PSOE-- que "los extremeños pasaron pantalla el 28 de mayo y han dicho que no aguantan más mentiras y más mentiras de sólo gobernar para unos cuantos".



Con ello, el 'popular' ha insistido en que el presidido por María Guardiola es un gobierno "serio, moderado y que tiene un proyecto claro para Extremadura", matizando que "por mucho ruido,por muchas pataletas (del PSOE) hay un gobierno que no se distrae, que mantiene la rectitud y que sabe cuál es el camino, que está instalado en la solución y que no genera problemas".

Asimismo, ha considerado que "los extremeños saben reconocer el trabajo que se está haciendo por el Gobierno de María Guardiola", a través de los resultados de las pasadas elecciones europeas, puntualizando que "se ve que el apocalipsis únicamente está instaurado en las filas de la oposición".



También ha valorado el "cambio de actitud" del Gobierno de Extremadura desde que gobierna Guardiola, ya que la región "ha pasado de tener un gobierno callado y arrodillado ante Pedro Sánchez a tener un Gobierno que se ha puesto en pie, que le mira a la cara a Sánchez, que le pide que acaben los agravios con Extremadura".

Tras incidir en que Extremadura con el PSOE sufría un "infierno fiscal" y una "máquina de generar pobreza", ha destacado que tras 11 meses de "intenso trabajo" del Gobierno de María Guardiola la región "crece", hay "más extremeños trabajando que hace un año", el desempleo femenino ha descendido un 16 por ciento, y se han bajado los impuestos "a todos los extremeños, con especial incidencia a las rentas medias y bajas".



Según Sánchez Juliá, "hemos pasado de las maquetas y los castillos en el aire a las realidades", asegurando que el PSOE debería pedir "perdón" por su gestión en el regadío de Tierra de Barros basándose en la "mentira".



A los regantes de Tierra de Barros, les ha dicho que el Gobierno de Guardiola "va a luchar para que sea una realidad, que cuente con la financiación de los fondos europeos y del Gobierno de España, pero siempre con la verdad por delante".



Asimismo, Sánchez Juliá ha destacado que el diálogo es el "espíritu" del Gobierno de María Guardiola; y ha valorado las medidas en favor de los empleados públicos puestas en marcha por dicho ejecutivo con "diálogo, compromiso y acuerdo con los empleados públicos".



IGUALDAD

El portavoz del PP ha destacado la "apuesta de verdad" por la igualdad "entre hombres y mujeres" que practica el Ejecutivo extremeño, porque "hay un gobierno que cree en la corresponsabilidad, en la conciliación, en la libertad, en una igualdad moderna, sin estereotipos".



En este punto, y tras criticar que Guardiola "ha recibido ataques machistas por todos los flancos" y ha recibido el "silencio más vergonzante" de la izquierda, el 'popular' ha valorado las políticas que practica la Junta, "para avanzar entre la igualdad de hombres y mujeres", así como para "luchar contra la violencia de género", y para que los extremeños "amen a quien quieran libremente pero sin dogmatismos".



En el apartado educativo, Sánchez Juliá ha recordado que cuando llegó al poder el actual Gobierno regional "no había absolutamente nada preparado" para el curso escolar, lo que supuso "otro regalo socialista", y una "gran mentira" con los comedores por parte del anterior Ejecutivo autonómico del PSOE.



Sobre la Cultura, ha defendido que la política del actual Ejecutivo extremeño "está basada en la libertad, porque la cultura no es de nadie pero a la vez es de todos".



En alusión a la Memoria Histórica, el portavoz 'popular' ha señalado que el Gobierno de Guardiola apuesta por "una memoria que reconcilia, de la que aprender para no volver a repetir los errores. Una memoria que lleve a la concordia, no se que se use para enfrentar como arma política".



INFRAESTRUCTURAS

El portavoz del PP ha afirmado que el PSOE "tiene que pedir perdón hasta que se le seque la boca" en el ámbito de las infraestructuras por sus "retrasos y más retrasos", cuando ha gobernado, y frente a ello, ha recordado que la Junta por ejemplo ha actualizado el proyecto de la EX-A1 hasta Portugal.



En relación al futuro de la Central Nuclear de Almaraz, Sánchez Juliá ha criticado que "hoy el Gobierno ha sacado a licitación un contrato por 28 millones de euros para el desmontaje de Almaraz", con lo que los socialistas "acaban de firmar la sentencia de muerte de la Central Nuclear de Almaraz", y ha pedido al PSOE en Extremadura que haga "algo" ante el Gobierno central y deje de estar "arrodillado" en esta materia.