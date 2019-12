Cs Extremadura defiende que otro modelo de región es posible sin políticas que lastran

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, ha defendido la enmienda a la totalidad a los presupuestos de la comunidad autónoma asegurando que "es posible hacer las cosas de otra forma" y no aplicando "las mismas políticas que han lastrado esta tierra".

Así, el diputado de la formación naranja ha vuelto a incidir en poner en marcha la técnica del presupuesto base cero para estudiar "las necesidades partida a partida", propuesta que el PSOE rechazó en pleno hace unas semanas.

Polo ha preguntado qué ha cambiado desde octubre hasta ahora cuando el PSOE aseguraba que no podía presentar los presupuestos regionales porque le faltaban datos "y ahora sí ha podido".

"La situación ha cambiado a peor porque ahora estamos en manos de la necesidad del señor Sánchez para ocupar la Moncloa y sus socios actuales son los que más han pisoteado a esta tierra y han dicho apadrina a un extremeño", ha criticado.

"Dependemos de los Presupuestos Generales del Estado en mucho y mientras no nos aclare de dónde salen los ingresos que nos presenta, mal vamos", ha lamentado Polo.

El portavoz de la formación liberal ha incidido en que la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha mencionado que la presión fiscal que soporta Extremadura "no es tal" cuando, ha explicado, "la media de en España es del 38,7% y en Extremadura está por encima del 40%".

Según Polo, "lo que hay que hacer es conseguir que esta región sea competitiva y atractiva y seduzca a la inversión. Y para ello tenemos que bajar los tipos correspondientes del tramo del impuesto de la renta o reducir drásticamente el impuesto de sucesiones o derogar el impuesto de patrimonio o bonificarlos al 100%... lejos de eso nos presenta unos presupuestos que se basan en el incremento del PIB del 2,1% y del empleo en el 1,1%, no sé de dónde saca esas expectativas de situación macroeconómica".

En cuanto al empleo, el diputado de la formación naranja ha apostado por hacer un "cambio real" del SEXPE para que sea un sitio donde de verdad se pueda encontrar un empleo, "pero no hay nada de eso en los presupuestos".

En referencia a la educación Polo ha insistido en que hay que "hacer una apuesta firme por ella desde la perspectiva de que las familias tengan más fácil desarrollar un proyecto de vida en esta tierra" y las cuentas regionales "no apuestan por la educación gratuita de 0 a 3 años ni por la educación especial".

Asimismo, Polo ha aseverado que estos presupuestos "tampoco sirven para avanzar en I+D+i" pues, "seguimos a años luz de lo que se invierte en Europa y de la media nacional" y "siguen siendo continuistas con el campo, la agricultura, la ganadería" ya que "no solucionan nada".

Junto con ello, Polo ha criticado que, "en vivienda no existe una política clara y en transporte es un copia y pega de ejercicios anteriores", afirmando que, en Cultura, "la partida destinada a Cáceres Ciudad Histórica no supera los 130.000 euros cuando otras ciudades Patrimonio de la Humanidad reciben millones".

"Lo que presentan es más de lo mismo, no hay una pauta clara. No creen en la empresa, no creen en los agricultores, ni en los jóvenes, no creen en Extremadura; en lo que sí creen es en los agentes sociales afines ya que CC.OO y UGT reciben un 300% más que el año pasado", ha concluido Polo.

POSICIONAMIENTO ANTE LA ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL PP

Por otra parte, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha fijado posición sobre la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la que la formación naranja ha votado a favor aunque "no ofrece una alternativa".

"Comparto el fondo de la cuestión, las cuentas merecen ser devueltas pero no han demostrado tener una alternativa viable para esta región cuando gobernaron porque fueron más de lo mismo", ha señalado.

En este sentido, el diputado de la formación liberal ha destacado que con el PSOE Extremadura es campeona en paro, en pobreza, en desempleo juvenil y femenino pero, ha puntualizado, "cuando gobernaron ustedes (PP) esto no cambió; es cierto que Extremadura se desangra de jóvenes pero ustedes (PP) no fueron capaces de pararla los cuatro años que gobernaron".

"Con el PSOE se dan todos los ingredientes para que Extremadura no sea el mejor lugar para invertir pero, ¿ustedes cambiarían esto? Señor Monago ha dicho que si encontrásemos petróleo el PSOE no tendría en cuenta esta inversión, hemos encontrado el petróleo del siglo XXI en Cáceres y ustedes no han apostado por esta inversión", ha destacado Salazar.

El portavoz adjunto de la formación naranja ha defendido que a pesar del rechazo continuo a sus propuestas, de que no se escuche a la oposición y que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no esté en el debate parlamentario más importante del año, "este grupo seguirá haciendo propuestas porque Extremadura tiene lo más importante: extremeños y extremeñas por los que nosotros vamos a seguir luchando".