Vara no espera "nada" de la oposición en el debate de PGEx que "Extremadura necesita"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que no espera "nada" de la oposición en relación al debate que tendrá lugar esta tarde en la Asamblea de las dos enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2020, por parte del Grupo Popular y Ciudadanos.



A preguntas de los periodistas por qué espera de dicho debate, Vara ha expuesto en primer lugar que se presentan unas cuentas "que son las que Extremadura necesita" y que son "sobre todo unas cuentas muy pensadas en las necesidades de los extremeños y de las extremeñas en los distintos ámbitos".



"Muy pensadas también en seguir creciendo porque no nos podemos olvidar que, para poder seguir manteniendo la calidad en los servicios públicos, tiene que haber crecimiento económico y empleo", ha defendido Fernández Vara.



No obstante, "no" espera "nada" de la oposición que, en su opinión, tiene "una magnífica oportunidad para poder ser constructivos" y "para poder entenderse aunque la aritmética parlamentaria no lo necesite".



"A mí me hubiera gustado que hubiera sido posible pero tenemos una oposición que practica el de que se habla que me opongo y por lo tanto espero más bien poco", ha concluido el presidente extremeño que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, antes de participar este miércoles en la Delegación del Gobierno, en Badajoz, en un acto con motivo del Día de la Constitución.