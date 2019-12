La Creex responsabiliza al Gobierno de la "tensión laboral en la negociación colectiva"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha aludido al "incremento de la tensión laboral", con amenaza de huelga en algunas empresas y el estancamiento del conflicto en el convenio del campo, una situación de la que ha responsabilizado al Gobierno central, y ha reclamado "sensatez" a los sindicatos.



"En estas tensiones el responsable es el gobierno de Sánchez", ya que fue el decretó "de manera unilateral y sin contar con las mesas de diálogo social, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional de casi un 23 por ciento de un día para otro", ha señalado Peinado.



Una situación que, a su entender, "ha adulterado y está dopando la negociación colectiva, que siempre ha de regirse por la paridad entre la parte sindical y la parte empresarial", tras lo que el secretario general de la Creex ha señalado que "ahora, la parte sindical se ha encontrado con más munición que la empresarial, por esa subida que pone el listón muy alto en determinados convenios".



Por eso, el dirigente de la patronal extremeña ha apelado a la responsabilidad de los representantes sindicales, que a su juicio "tienen que evaluar que aún no hemos salido de la terrible crisis y nos vemos envueltos en una desaceleración", según informa la Creex en una nota de prensa.



APELA A LA SENSATEZ



De este modo, Peinado ha advertido de que "si en este escenario rompemos la moderación y queremos volver a otros tiempos anteriores a la crisis, estamos muy equivocados". Así, ha reiterado su apelación de la sensatez, para que "se traslade a situaciones como la negociación del convenio del campo".



Y es que en la negociación de este convenio "la parte empresarial se están haciendo cesiones", tras lo que ha lamentado que "luego escuchamos a representantes de los sindicatos hablar de que no firman si no se les da tal y cual, marcando líneas rojas, y así es difícil firmar nada", ha dicho.



En el caso de que la situación persista, Francisco Javier Peinado ha advertido de que firmar un nuevo convenio no es obligatorio, "sino un tema de responsabilidad compartida", por lo que podría darse el caso de que el 1 de enero no haya convenio y los trabajadores del campo se regirían por el Estatuto de los Trabajadores.



"Esto no es la hecatombe, pero sería un paso atrás, y puedo asegurar que la parte empresarial no está en esto", tras lo que ha defendido que los empresarios "no pueden decir sí a todo", ya que se juegan "el mantenimiento, la viabilidad de las empresas, y si se ven abocadas a cerrar el efecto es muy pernicioso para toda la sociedad, porque se destruye empleo, y ahora hay que centrarse también en quienes no lo tienen".



EL GOBIERNO RECONOCE SU FIASCO



Igualmente, ha señalado que la visión de la Creex en este asunto ha encontrado, además, un aliado "inesperado", como ha sido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, quien "pese a calificar de 'éxito' la subida unilateral del SMI reconoció su impacto negativo" en los colectivos más desfavorecidos, es decir, en los sectores laborales menos cualificados, "tal y como había advertido en su día la organización más representativa del empresariado extremeño".



A este respecto, la Creex ha señalado que Granado aludió a las empleadas de hogar y los trabajadores del campo como colectivos vulnerables perjudicados por la medida, mientras que el propio sindicato UGT ya avisó de que el nuevo SMI tendría difícil encaje en los convenios del campo.



Por tanto, según ha incidido Peinado, lo que indican tanto el Ministerio como el sindicato UGT "es algo que se viene manifestando en el conflicto del campo extremeño".

Por ello, "sorprende que las fuerzas sindicales a nivel nacional reconozcan la situación y vean el modo de paliar los efectos negativos, y sin embargo en Extremadura se mantengan en posturas maximalistas que nos alejan del acuerdo", ha sentenciado.