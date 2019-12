PP registra una enmienda de totalidad a los PGEx 2020 por ser un "auténtico fraude"

Ep



El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este lunes una enmienda de totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2020 por ser de "ciencia ficción" y un "auténtico fraude".



La portavoz 'popular' en la Asamblea, Cristina Teniente, ha registrado dicha enmienda acompañada por los diputados Luis Alfonso Hernández Carrón y Juan Parejo, y, posteriormente, ha explicado que su grupo lo ha hecho por "lealtad institucional" y "responsabilidad".



"Con estos presupuestos vamos muy mal, porque cuando vienen curvas y uno se acerca al precipicio de otra recesión uno no puede ponerse una venda y acelerar. La prudencia aconseja hacer unas cuentas con rigor, con seriedad, con responsabilidad, con determinación, con estructura, con planificación, con objetivos. Nada de esto aparece en estas cuentas", ha dicho.



En esa línea, Cristina Teniente ha aseverado que, después de este "fraude", todo lo que pase será "responsabilidad" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. "Nosotros tenemos que advertir para que después nadie diga que fuimos todos cómplices de esto", ha dicho.



ANÁLISIS "DETALLADO"



Teniente ha explicado que su grupo postula la devolución de las cuentas para el próximo ejercicio tras un análisis "detallado y profundo" de las mismas y al entender que constituyen un "mapa falso y trucado" de los ingresos y gastos de la comunidad.



Así, la enmienda a la totalidad registrada el PP contra el "fraude en mayúsculas" que, en su opinión, representan los presupuestos, se sostiene sobre diez ejes de "relevancia".



De esta manera, ha indicado que el proyecto de cuentas para 2020 es un "fraude" por los antecedentes del anterior, que contenían "300 millones de euros ficticios", que se ha traducido en "más déficit" y en más endeudamiento, ha dicho.



También ha criticado la "impresentable presentación" que han tenido los PGEx, "fuera de plazo y con argumentos falsos", ya que la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, argumentó antes del 15 de octubre que no se podrían presentar en esa fecha las cuentas porque no había Presupuestos Generales del Estado, no había un gobierno a nivel nacional y porque no había certeza en los ingresos, entre otras cuestiones.



"Sin Presupuestos Generales del Estado, sin gobierno, sin Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin certezas en los ingresos, sin saber qué pasa con las entregas a cuenta, sin saber qué pasa con las inversiones extraordinarias ahora, milagrosamente, ha cambiado todo y lo que dijeron en octubre ya no vale. La pregunta es ¿qué ha cambiado desde octubre para que ahora se puedan presentar los presupuestos?", ha dicho Teniente.



En tercer lugar, ha considerado que los PGEx son un "fraude" por el cuadro macroeconómico que le acompaña y por las "irreales previsiones de crecimiento", en donde se obra el "milagro expansionista en la región más pobre de España".



De esta forma, la 'popular' ha criticado que, con todos los indicadores desplomándose, las cuentas extremeñas se han hecho con un crecimiento del 2,1 por ciento, una cifra que no está ni prevista en la UE, ha dicho.



INGRESOS "INFLADOS" Y "FICTICIOS"



También ha indicado Teniente que el proyecto de presupuestos extremeño es un "fraude" por los ingresos, que vuelven a estar "inflados".



Así, en IVA, se ha presupuestado 100 millones más que el año pasado, cuando hay signos de "deterioro económico" y en IRPF se ha presupuestado 86 millones más, algo que es de "ciencia ficción", ya que se ha constatado ya una caída del 1,4 por ciento.



De la misma manera, también ha lamentado que se hayan presupuestado ingresos "ficticios", como 200 millones euros por la vía de la recaudación.



En sexto lugar, el PP ha apuntado que se han vuelto a presupuestar 90 millones de euros en concepto de inversiones extraordinarias por parte del Gobierno nacional.



Por otra parte, Cristina Teniente ha considerado asimismo que es un "fraude absoluto" la presupuestación de los fondos europeos, algo que es de "chiste", ha apuntado, además de por el hecho de que "se vuelve a mentir" en la proyección del endeudamiento.



"Presupuestan de endeudamiento 50 millones de euros pero el histórico nos dice que no es así, que siempre presupuestan poco en endeudamiento. Aquí poquito, para que quede bien el presupuesto", ha aseverado.



En noveno lugar, el Grupo Parlamentario Popular ha considerado que las cuentas representan un "fraude" en cuanto a la ejecución de las inversiones, algo que ha tachado de "cutrechapuza fraudulenta".



Así, ha explicado que en las cuentas para 2020 la Junta ha vuelto a poner las "mismas inversiones de todos los años", entre las que se encuentran el Hospital de Cáceres, el Hospital de Don Benito-Villanueva, los regadíos o la Facultad de Medicina.



Finalmente, en opinión de Cristina Teniente, y como décima cuestión para ser considerados un "fraude" se encuentra que detrás de "toda esta ficción solo se puede ocultar una descomunal subida de impuestos".



"No se pueden resolver los gravísimos problemas que tiene esta región con unos presupuestos basados en un fraude, en una ficción. Los ingresos no soportan la estructura del gasto que dicen que va a subir", ha dicho.