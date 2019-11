Francisco Buenavista, reelegido por unanimidad Presidente de la FEMPEX

Francisco Buenavista García, Alcalde de Hornachos, ha sido reelegido por unanimidad presidente de la FEMPEX en el transcurso de la IX Asamblea General de la Federación celebrada hoy en Mérida, en la que han participado alrededor de 250 alcaldes y alcaldesas de la región.

Buenavista encabeza una “lista de consenso” de 31 personas (26 Vocales, 4 Vicepresidentes y un Presidente) en la que están presentes las principales formaciones políticas con representación en los ayuntamientos, diputaciones y entidades locales menores de Extremadura: Psoe, PP, Extremeños, Ciudadanos y Unidas Podemos.

Durante la clausura de la Asamblea, el presidente electo ha destacado la “unanimidad” y el “consenso” con el que ha sido elegida la nueva Ejecutiva que preside, fruto del “acuerdo” de las principales formaciones políticas con representación en los ayuntamientos, diputaciones y entidades locales menores de Extremadura, y que reúne “elementos clave” en unos momentos en los que “parece que es tan difícil llegar a acuerdos políticos amplios”.

En esta línea, ha apelado a los integrantes de la Ejecutiva y a las fuerzas políticas a las que representan para “perseverar unidos” por conseguir acuerdos amplios para hacer frente a los retos comunes que hoy afectan al municipalismo extremeño y para conseguir soluciones compartidas que permitan “ofrecer más servicios y una mejor calidad de vida a la ciudadanía”.

En este mismo foro, y coincidiendo con la conmemoración de los 40 años de la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas y los 30 años de la creación de la FEMPEX, Buenavista ha hecho una defensa del municipalismo como “un proyecto colectivo que requiere el esfuerzo de mucha gente”.

A este respecto, ha recordado a los veteranos alcaldes y alcaldesas que trabajaron para transformar nuestra realidad inmediata, en una España, donde “la democracia todavía tenía que consolidarse y los ayuntamientos fueron las primeras escuelas de libertad, pluralismo y convivencia”.

También, ha expresado su agradecimiento a todos y todas los que iniciaron esa andadura, “por abrir las Casas Consistoriales a la democracia para que entrara ese viento de libertad que tan necesario era en aquel tiempo donde nada estaba ganado”.

Además, ha añadido "a todos, a los alcaldes y alcaldesas que hace 40 años comenzaron a trabajar en los ayuntamientos, como a los que después se han incorporado a esta noble tarea, nos une, nuestra pasión común por mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestras localidades”.

Del mismo modo, ha definido como un hecho incuestionable que los ayuntamientos democráticos y las diputaciones han sido un elemento determinante de la importante transformación que se ha producido en nuestros pueblos y ciudades, a partir de aquellas primeras elecciones democráticas locales.

Ley de Garantía de la Autonomía Municipal

En otro momento de su intervención y en presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín y de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, el responsable de la FEMPEX se ha referido a la Ley de Garantía de la Autonomía Municipal, un hito en la historia del municipalismo, aprobada este año y, “ahora toca desarrollar”.

Con este fin, ha ofrecido al gobierno autonómico y a los grupos parlamentarios “lealtad y buena predisposición de los ayuntamientos, sin por ello abandonar nuestras justas reivindicaciones”, para desarrollar la ley de común acuerdo y concertar políticas para mejorar en número y calidad los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Además, ha pedido colaboración expresa al gobierno de la Junta de Extremadura y a los grupos parlamentarios porque “necesitamos que el desarrollo de la ley no se convierta en un objeto constante de enfrentamiento partidista”, matizando que “el mismo consenso que hizo posible su aprobación, presida ahora su puesta en marcha para no poner en peligro esta oportunidad histórica para todos”.

Líneas de actuación

En este encuentro, también se ha aprobado por unanimidad una serie de Propuestas de Resolución que marcarán las principales líneas de actuación del periodo 2019-2023.

Las mismas tratan temas especialmente importantes como la necesidad de impulsar una reforma definitiva de la financiación local que según señaló Buenavista, “habrá de hacerse, necesariamente, en paralelo a la reforma de la financiación autonómica”.

Desde 2012, las Entidades Locales españolas han concatenado superávits presupuestarios por valor de 40.000 millones de euros, superávits que “no son la consecuencia de un exceso de financiación a las entidades locales, sino del estricto cumplimiento de las reglas fiscales establecidas que, han constreñido sobremanera las haciendas locales y ha mermado los servicios prestados por nuestros ayuntamientos y su calidad”.

En este contexto, Buenavista ha anunciado, que “los ayuntamientos extremeños en consonancia con los españoles seguiremos reivindicando al gobierno de España la flexibilización del cumplimiento de la regla de gasto y del destino del superávit para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de nuestros pueblos y ciudades extremeños”.

De otro lado, ha calificado como “decidido” y “real” el compromiso de las entidades locales con la erradicación de la violencia machista.

Los ayuntamientos extremeños, en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, debemos y queremos implicarnos en erradicar las actitudes y comportamientos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género, la que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo.

Para ello, “apostamos por implementar políticas públicas en materia de igualdad”. Y, en este sentido, la elaboración de “programas de sensibilización social y planes de prevención”, son la principal herramienta para conseguir la igualdad real.

Según el presidente de la FEMPEX, “los ayuntamientos somos también administraciones claves para la detección, acompañamiento, recuperación y protección de las víctimas de ahí la importancia de que las entidades locales mantengamos las competencias en igualdad y contra la violencia de género y contemos con los recursos necesarios para ayudar a las víctimas a salir de la situación de violencia y reparar, en la medida de lo posible, el daño causado”.

Agenda 2030 y lucha contra la despoblación

Los gobiernos locales extremeños, también han mostrado su firme compromiso “político y ético” con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica, convencidos de que es el marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e igualitaria.

En este sentido, ha dicho que “las entidades locales somos el nivel de gobierno capaz de traducir una agenda universal y amplia a políticas públicas concretas y tangibles”.

Junto con ello, ha puesto sobre la mesa asuntos como el reto demográfico, el envejecimiento, la caída de la natalidad y la despoblación entendidas “como unas de las principales cuestiones que tendremos que afrontar los pueblos y ciudades de nuestra región durante los próximos años”.

Para Buenavista, la despoblación se combate con buenos servicios públicos, con niveles de bienestar social similares entre áreas rurales y urbanas pero, sobre todo, “propiciando que los ciudadanos extremeños, principalmente los jóvenes y las mujeres puedan construir sus proyectos vitales con puestos de trabajo dignos”; de ahí, que el reto de fijar la población en nuestros municipios pase por crear oportunidades de “ocupación y empleo”.

Según Buenavista, se trata en definitiva de hacer competitivo el medio rural, que sirva no sólo para mantener a la población, sino también para atraer a nuevos pobladores, que buscan los valores tradicionales y calidad de vida del campo, pero que no están dispuestos a renunciar a los servicios que les ofrece la ciudad y que requieren de infraestructuras de transporte y de comunicaciones potentes, defendiendo el desvelo de los municipios de Extremadura por contar con un Tren Digno.

Asimismo, ha recordado que “seguiremos muy pendientes del grado de ejecución de los compromisos adquiridos y seguiremos reclamando lo que es justo para esta tierra hasta conseguir un Tren Digno que nos sitúe a la altura del resto de los territorios”.

Para finalizar, ha calificado la política local como “la política total”; la política del cara a cara, la que habla al vecino con nombres y apellidos; la política de las 24 horas que no entiende de excusas, ni de tiempos, ni de horarios ni de dilaciones; la que pone cara a los problemas concretos de la ciudadanía e intenta solucionarlos aunque no sea materia de nuestra competencia o no dispongamos siempre de los recursos necesarios para hacerlo.

Buenavista ha defendido que la política local legitima la democracia, “nuestras localidades son escuela de convivencia, de debate, de negociación, de trabajo mano a mano con los colectivos sociales”, animando a los alcaldes y alcaldesas asistentes a perseverar en su tarea para construir unos pueblos y ciudades mejores para sus ciudadanos.

Socios de Honor

Este 2019, se conmemora el 30 aniversario del nacimiento de la FEMPEX. Tres décadas de trabajo en defensa del municipalismo que la han consolidado como interlocutor indiscutible del municipalismo extremeño con las otras instancias de gobierno autonómico y estatal y con la sociedad civil.

Y en esta impecable trayectoria, la Asamblea General ha aprobado por unanimidad destacar el papel y la gestión de las personas que han ostentado la Presidencia de la Federación a lo largo de estos años, “por su dedicación y compromiso en el desarrollo de la FEMPEX y la consecución de sus fines”.

Por ello, el acto ha servido para convertir en Socios de Honor de la Federación a: Antonio Vélez, ex alcalde de Mérida, a José Muñoz, ex alcalde de Cabeza del Buey, a Ramón Díaz, alcalde de Villanueva del Fresno y a Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia.