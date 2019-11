Extremadura apuesta por combatir la violencia de género como una "cuestión de Estado"

Ep/Rd



La comunidad autónoma de Extremadura ha invitado a combatir la violencia de género como una "cuestión de Estado" y ha recalcado que no es tiempo "de miedos ni de pasos atrás".



La Asamblea de Extremadura ha acogido el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con la presencia de autoridades como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, o la presidenta de la cámara legislativa regional, Blanca Martín, ente otras.



Durante le mismo, las portavoces de Igualdad de los cuatro grupos parlamentarios han leído una declaración institucional, poniendo de manifiesto que es necesario luchar contra todos los tipos de violencia de género, ya que la violencia contra las mujeres es un fracaso de la sociedad en su conjunto.

VARA: COMBATIR DESDE LA EDUCACIÓN

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por combatir la violencia de género desde la educación.

En el transcurso de su intervención, el jefe del Ejecutivo regional ha reflexionado sobre dos cuestiones: la primera, referente al “reproche social de la violencia de género”, frente al terrorismo, y al porqué la sociedad se ha acostumbrado a convivir más pacíficamente con la realidad de la violencia machista.

Así, ha añadido que “probablemente sea por la identificación de los buenos y los malos”, recordando que “todo el mundo podría ser víctima del terrorismo”, al que “se identificaba con organizaciones”.

En este sentido, ha apuntado “que todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género porque no está escrito en ningún sitio cómo es el perfil del agresor y, como no está escrito, nos podemos encontrar con agresores en cada esquina de nuestras vidas”.

Por ello, ha instado a elevar el grado de reproche social hacia cualquier persona que tenga “el más mínimo atisbo de comportamientos violentos”.

Sobre la segunda cuestión, el mandatario extremeño se ha referido a la educación como “el lugar donde está la solución, donde todo cambia, donde todo se transforma y donde las realidades de los pueblos pueden ser de una manera o pueden ser de otra, en función de lo que a lo largo de los años hemos sido capaces de aprender, entender y comprender en la escuela”.

Además, ha afirmado que “es en la escuela donde se fragua realmente la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, la única vía que tenemos para encontrar una solución adecuada y justa”.

Junto con ello, ha aludido a “la soledad y a la angustia que acompañan a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que ha instado a apreciar “el valor de la compañía y el consuelo de aquellas mujeres que han perdido su integridad física y sexual” para que “no pierdan también la cercanía de sentirse arropadas y acompañadas en este drama”.

Por último, el presidente de la Junta de Extremadura ha recordado a todas las mujeres que “murieron” y ha mostrado “el deseo de que a lo largo del tiempo esta lacra desaparezca de nuestras vidas”.

Un anhelo, ha asegurado, “se convierte en realidad cuando la sociedad se empeña en que así sea” y eso se logra “elevando el nivel de reproche social hacia la violencia en todos los momentos, en todos los espacios y en todos los lugares”, ha concluido.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES "VIOLENCIA CONTRA LA DEMOCRACIA"



Por su parte, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha defendido que la violencia contra las mujeres es "violencia contra la democracia, y quien no lo entienda así, no es demócrata".



En esta línea, ha dado la enhorabuena a los grupos parlamentarios por haber consensuado una declaración institucional, ya que, como ha dicho, en un día como hoy, son muchas las instituciones en las que un hecho como éste no va a ser posible dado el "veto ideológico" de alguna formación política, en referencia a VOX.



Así, Blanca Martín ha lamentado que se está soportando una "extendida legitimación" de la desigualdad a través de discursos de odio y de la "difusión entrecomillada de falsedades" que tratan a las mujeres como "una prenda más de su oscurantismo intelectual, humano y político".



Además, la presidenta de la Asamblea ha sostenido que se ha fracasado cuando se escucha la "denigrante afirmación que el feminismo es un cáncer y que coser empodera", unas afirmaciones que retratan el momentos en el que nos encontramos, ha dicho.



"Las mujeres seguimos siendo asesinadas por ser mujeres y la explotación tiene como principal víctima a las mujeres en todo el mundo, de oriente a occidente, con estadísticas diferentes pero con el mismo denominador común. Por tanto no existe la ideología de género sino la desigualdad de género", ha apuntado.



Por ello, Blanca Martín ha planteado que lo constitucional no debe reducirse al debate político sobre territorios, al tiempo que ha considerado imprescindible generar un marco en el que "no quepan los odios de ningún tipo".



"No es tiempo de miedos ni de pasos atrás. Es hora de salir a la calle y de exigir que el futuro de cualquier sociedad igualitaria reside en amparar la libertad de otros siempre y cuando no atenten contra la libertad del todo. Es tiempo de luchar contra la verdad y las mentiras. Es hora de luchar contra el odio que separa y apostar por la convivencia que nos une", ha recalcado.



CUESTIÓN DE ESTADO



Por su parte, las portavoces de Igualdad en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega, por el PSOE; Inmaculada Sánchez Polo, por el PP; Marta Pérez, por Cs; y Lorena Rodríguez, por Unidas Podemos, han dado lectura a la declaración institucional consensuada para este día.



En la misma se ha puesto de relevancia que el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no solo pretende denunciar y condenar la "crueldad" de cualquier manifestación violenta contra las mujeres sino combatir esta situación, "como lo que es, una cuestión de Estado".



"La violencia contra las mujeres es un fracaso de la sociedad en su conjunto. Y la sociedad en su conjunto debe actuar para eliminarla", han indicado, aunque han valorado la "inflexión" que se ha registrado en España con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Este pacto, han recordado, implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad y contiene 214 medidas del Congreso de los Diputados y 267 medidas del Senado dividas en diez ejes diferentes.



En esta línea, las portavoces han instado a todos los grupos políticos e instituciones a continuar con la "necesaria cooperación institucional" para luchar contra la violencia de género.



Finalmente, han recordado que desde 2003 hasta el día de hoy son 1.027 mujeres asesinadas por violencia de género en España y 275 los menores de edad huérfanos. Además, desde el 1 enero de 2013 hasta el día de hoy, el número de menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre asciende a 34.