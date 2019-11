PSOE llama a la "unidad sin excepción" de partidos políticos frente a violencia machista

Ep.



El PSOE de Extremadura ha realizado este lunes un llamamiento a la "unidad sin excepción" de todos los partidos políticos frente a la violencia machista, por lo que ha reclamado a PP y Ciudadanos que "dejen de blanquear a la extrema derecha, que además niega la existencia de la violencia machista".



De esta forma se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que destacado la necesidad de que este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género cuente "hoy más que nunca con un mensaje de unidad en el conjunto de la sociedad" ante esta "lacra social".



En su intervención, Mateos ha destacado que la lucha contra la violencia machista "es de todos los partidos políticos" que creen en la España democrática, que tienen "el deber y la obligación de aislar a la extrema derecha, que sigue sin condenar la violencia machista".



Así, la secretaria de Organización del PSOE extremeño ha lamentado el "bloqueo de la ultraderecha" que está "impidiendo aprobar declaraciones institucionales en el conjunto de ayuntamientos y Comunidades Autónomas en las que tienen representación, argumentando que la violencia no tiene género".



Para Mateos, "hace meses, esto hubiera sido impensable" el no contar con la unanimidad de los partidos políticos para intentar combatir esta lacra", tras lo que ha lamentado que "la extrema derecha se ha especializado en abrir debates que parecían superados", tras lo que ha considerado "gravísimo" que se opongan al pacto de estado contra la violencia de género y que cuestionen la ley que se aprobó en esta materia.



Se trata, a juicio de Mateos, una "falta de responsabilidad para con las víctimas", tras lo que ha advertido a "estos admiradores del pasado que siempre nos tendrán en frente", ya que según ha recordado, la violencia machista se ha cobrado la vida de más de mil mujeres desde 2003.



Una "unidad" que Mateos ha reclamado en un momento como el actual, en el que "la extrema derecha ha dinamitado la unidad institucional contra la violencia machista", frente a lo cual ha reafirmado el "firme compromiso" del PSOE de Extremadura de "seguir dedicando todos los esfuerzos para combatir la violencia machista contra las mujeres".



En ese sentido, ha mostrado su "condena más rotunda ante las actitudes y actos de violencia", ha señalado la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, quien ha defendido que "las leyes nunca pueden ser neutrales, al igual que no pueden serlo los partidos políticos", tras lo que ha instado a "sancionar sin rubor al machismo recalcitrante".



PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS



Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre los Presupuestos de Extremadura para 2020 presentados este pasado viernes por la Junta de Extremadura, Marisol Mateos ha defendido que son unas presupuestos "buenos, que miran al futuro de la comunidad", así como "realistas".



Mateos ha destacado que los presupuestos son "expansivos", ya que "es la primera en la historia" de la comunidad que superan los 6.000 millones de euros, y "vienen a dibujar la realidad de las clases medias de esta comunidad autónoma", ya que "siete de cada diez euros van dedicados a políticas sociales, y en las que crece la inversión en educación, en sanidad y en dependencia".



Finalmente, y respecto a las críticas de los partidos de la oposición sobre que no se les haya presentado las cuentas previamente, la secretaria de Organización del PSOE extremeño ha defendido que es "más importante el contenido" de las cuentas que "dónde se presentan".



Ha aseverado además que "quien se quejaba precisamente el viernes de las formas, hizo lo propio en un momento determinado", tras lo que ha reiterado que esta "unión de la oposición" persigue el "no reconocer que son unos presupuestos expansivos y buenos para la comunidad autónoma", ha concluido.