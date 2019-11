Ibarra: "si va a haber una negociación, yo quiero saber qué es lo que se negocia"

Ep.

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha pedido este lunes que la consulta que el PSOE prevé hacer a su militancia sobre el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, se haga aportando antes "los papeles de aquello que se pacta con Podemos, y aquello que se pueda acordar con otros partidos".

"Si va a haber una negociación, yo quiero saber qué es lo que se negocia, y en función de lo que se negocie, yo daré mi opinión", ha señalado Rodríguez Ibarra este lunes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha pedido al PSOE que "no hagan ningún referendum que no sea dándonos los papeles de aquello que se pacta con Podemos, y aquello que se pueda acordar con otros partidos, incluido Teruel Existe".

En este punto, el exdirigente socialista extremeño ha recordado que el Partido Socialista Alemán cuando formó un acuerdo con Ángela Merkel "antes le envió a los militantes socialistas 400 páginas del acuerdo para que lo estudiaran y lo decidieran".

Por ese motivo, Ibarra ha defendido que "no se puede hacer un referendum fallido" en el PSOE, en el que se pregunte si está a favor de pactar con Podemos o no: "No pregunte eso, por favor, deme los papeles de lo que va a pactar con quien sea, para que yo pueda opinar libremente", ha señalado.

Rodríguez Ibarra ha entendido que el PSOE "necesita pactar con alguien, pero quiero saber qué" es lo que se va a pactar", ha señalado el expresidente extremeño, quien ha abogado por "no ir a ciegas" en este asunto y que los militantes puedan saber "qué es lo que se va a negociar".

Y es que, este año ha participado en tres campañas electorales "negando que fuéramos a pactar con los independentistas y con Podemos, siguiendo las instrucciones de la dirección mi partido", ha explicado Rodríguez Ibarra, quien ha señalado que "es posible que ahora se cambie de opinión", pero ha defendido su "derecho a saberlo, entre otras cosas para decirle a aquellos que fueron a mis mítines que les mentí, pero inocentemente, porque no había que estaba mintiendo".

"HAN DESAPARECIDO LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS"

"Tengo derecho a disculparme, si es que hemos cambiado de opinión", ha resaltado Rodríguez Ibarra, quien ha alertado que "uno de los pecados que está cometiendo el PSOE ahora mismo es que han desaparecido los órganos intermedios".

Según Ibarra, en la actualidad está ocurriendo un "fenómeno inédito" en el que PSOE, y es que "solo una persona decide por todos", en alusión a Pedro Sánchez, tras lo que ha resaltado que si la decisión de pactar con Podemos se tomara con los órganos intermedios del partido, "la equivocación sería colectiva y la asumiríamos todos", ha dicho.

SE MARCHA SI PACTA CON INDEPENDENTISTAS

Respecto a sus declaraciones sobre su intención de dejar el partido si el PSOE pacta con los independentistas, Rodríguez Ibarra ha señalado que no cree que Pedro Sánchez "se atreva a formar un gobierno con Podemos, con Esquerra Republicana, y con los independentistas, si así lo hiciera, yo me iría del PSOE", ha dicho.

"Yo eso lo mantengo", ha reafirmado el exdirigente socialista extremeño, quien ha aclarado que "si el PSOE formara gobierno con Podemos, y se apoyara electoralmente en otros partidos, no estaría formando Gobierno con esos partidos, sino solamente con Podemos", por lo que se ha mostrado "a la espera de ver qué es lo que ocurre".

Finalmente, si Pedro Sánchez "forma gobierno con Podemos, y solo con Podemos, no será lo que yo he dicho", pero "si forma gobierno con Podemos, con ERC y con los independentistas, yo me iré del PSOE", ha insistido.