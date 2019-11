Extremadura quiere convertirse en destino turístico para celíacos

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por Ciudadanos en la que, entre otras cuestiones, insta a la Junta a impulsar una marca de garantía alimentaria que sirva para diferenciar a los establecimientos de hostelería que cumplen con la normativa para evitar la contaminación cruzada de alérgenos.



Una medida que puede significar además, en palabras de la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén, un factor diferenciador para la captación de visitantes con intolerancia alimentaria, principalmente los celíacos, pero también las personas afectadas por alguno de los 14 alérgenos contemplados en la normativa europea, situando así a Extremadura como un destino turístico para este colectivo, que crece a un ritmo del 15 por ciento anual en España.



La propuesta ha salido adelante después de que el grupo proponente haya aceptado una enmienda del Grupo Socialista con el fin de mejorar la propuesta. Así, en virtud del texto finalmente aprobado, la Asamblea insta a la Junta, por un lado, a impulsar campañas de formación sobre contaminación cruzada de los diferentes alérgenos a los profesionales de la hostelería.



Y, por otro, a impulsar la creación de una marca de garantía que visibilice el cumplimiento de la normativa vigente y a su vez posibilitar la publicidad de los diferentes establecimientos a través de medios tanto analógicos como digitales.



Pérez Guillén ha cifrado en más de 10.000 los celíacos en Extremadura, si bien el número de diagnosticados se reduce a 5.000, debido a que se considera que más de la mitad de la población afectada por la intolerancia al gluten aún no ha sido diagnosticada. Sin embargo, teniendo en cuenta la lista completa de alérgenos, la cifra de afectados en Extremadura se eleva a 20.000, según los datos aportados por el diputado socialista Pedro Blas Vadillo.



Con esta propuesta, Cs ha pretendido "ir más allá" de la actual ley de seguridad alimentaria, por la que se informa de los platos con alérgenos en las cartas de los establecimientos de hostelería, con el fin de mejorar el servicio que reciben sus clientes.



En este sentido, ha incidido en la oportunidad que supone convertir "un problema real", como es la celiaquía y el resto de intolerancias, en una elemento diferenciador para impulsar el turismo a la región, convirtiendo a Extremadura en "el mejor destino para celíacos".



La diputada de Ciudadanos, que ha aceptado la enmienda de los socialistas, ha señalado que los cursos de formación para los profesionales del sector en esta materia deberían ser obligatorios, al tiempo que ha apuntado que buscarán fórmulas en el futuro para poner en marcha el sello de calidad que proponían en su texto, con el que consideran que aportarían un "plus de calidad" a los establecimientos.



Tampoco renuncian, aunque se haya eliminado de la propuesta finalmente aprobada, a poner en marcha una app móvil con una guía de los establecimientos con este sello de calidad, que además podría llevarse a ferias gastronómicas internacionales para promocionar Extremadura como el mejor destino para los celíacos.



Por su parte, el diputado del Grupo Socialista Pedro Blas Vadillo, ha señalado que su grupo apoya todas las medidas que tengan que ver con ampliar la formación del sector para mejorar el servicio a los usuarios, y en cuanto al sello de calidad y a las aplicaciones, ha argumentado que no la han apoyado en esta propuesta porque considera más oportuno que en lugar de ser desarrollados por la administración, se pongan en marcha de acuerdo con las asociaciones del sector.



MÁS AYUDAS PARA EL COLECTIVO



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Juan Parejo ha recordado que el PP ha llevado a la Asamblea propuestas destinadas a los celíacos, entre ellas enmiendas a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, e iniciativas como un plan aprobado por unanimidad en julio de 2016.



Un plan que contemplaba medidas como deducciones fiscales, pero que salvo la ayuda de 150 euros anuales recientemente convocadas por la Junta siguen sin impulsarse.



Por ello, el diputado 'popular' ha vuelto a exigir a la Junta un aumento de las ayudas a las familias debido a los "elevados costes" que deben afrontar para adquirir sus alimentos. Por tanto, el Grupo Popular, ha señalado, apoya que haya "más ayudas, más formación, control e inspección en favor de los consumidores".



Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez considera positiva la preocupación de Cs sobre los alérgenos y la necesidad de formar a los profesionales de forma obligatoria y gratuita, así como comparte que la seguridad alimentaria pueda convertirse en un "reclamo" para la atracción de turistas.



Pero también ha reclamado la puesta en marcha de "medidas correctoras" del origen de estas alergias, sobre el que se ha referido a los estudios que establecen analogías entre la proliferación de las intolerancias y el uso de los pesticidas.



Por otro lado, consideran que en lugar de apostar por cursos para los profesionales de la hostelería para evitar la contaminación cruzada, esta matería debería incorporarse a la formación necesaria para la obtención del carné de manipulador de alimentos.