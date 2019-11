Fernández Vara considera "impecable" el preacuerdo de Sánchez e Iglesias

Ep

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "impecable" el preacuerdo para formar gobierno alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha añadido que si tuviera que poner él su firma lo haría "sin ningún problema".



Fernández Vara, quien ha valorado que dicho preacuerdo no se haya dilatado en el tiempo, ha indicado que lo primero que hizo este pasado martes al conocer la noticia fue leerse el acuerdo, que, en su opinión, es "impecable" porque incorpora elementos que Extremadura defiende.



Entre esos elementos ha incluido que los problemas territoriales se resuelven "dentro de la Constitución y nunca fuera", que las políticas sociales deben ser el eje sobre el que se vertebre la política pero también debe haber crecimiento y empleo, ha dicho, además de otorgar una "enorme importancia" a la transición ecológica.



"Si tuviera que poner mi firma debajo la pondría sin ningún problema porque creo que los contenidos del acuerdo responden a las exigencias de una gran mayoría de españoles", ha aseverado a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha avanzado que votará a favor cuando se permita a los militantes.



Además ha considerado que este acuerdo no deber ser "el último", ya que, como ha sostenido, entiende que tiene que haber la posibilidad de que se alcancen nuevos acuerdos y con otras fuerzas políticas con el objetivo de que una mayoría de ciudadanos puedan salirse al encuentro en "asuntos nucleares" como la unidad de España o la integración territorial.



En esta línea, ha dicho que va a defender que, además de este acuerdo, pueda haber otros "de mayor transversalidad" que permitiera salir de los "grandes retos y desafíos" que tiene por delante el país.



Además, y preguntado por si se sentiría cómodo con ministros de Podemos, Fernández Vara ha dicho que sí se sentiría cómodo si las políticas desarrolladas son las pactadas, mientras que, y cuestionado por las declaraciones realizadas en los últimos meses, ha apuntado que "se han dicho muchas cosas" y que "lo pasado, pasado está", ya que lo importante es que España tenga un gobierno cuanto antes.



"Además de los coches que están en la frontera francesa parados por la vulgaridad de unos gamberros hay mucha gente esperando en este país, hay mucho coche parado esperando que haya un gobierno para que una vez por todas podamos seguir hacia delante y son coches en forma de proyectos empresariales, proyectos de vida, proyectos de familia que tenemos que intentar entre todos ponerlos en marcha", ha apuntado.



Por otro lado, y a preguntas sobre la posición de los independentistas a la hora de elegir al presidente de Gobierno ha indicado que la "única opción" para convertir en "irrelevantes" a los independentistas en este país la tienen Cs y el PP.



"No los hagan importantes. No permitan que sea la abstención de los independentistas lo que permita que haya un gobierno en nuestro país", ha aseverado.



Finalmente, y preguntado por si le gustaría que pudiera haber algún ministro extremeño en el futuro Ejecutivo central, Vara ha dicho que demandará a los próximos ministros "que se ocupen y se preocupen de este país que se llama España y de esta región que se llama Extremadura".



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "el hecho de nacer aquí o nacer allí no tiene ninguna importancia suprema, lo importante es que Extremadura esté en la agenda".