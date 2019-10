Monago pide fiscalidad especial para mundo rural en la interpalamentaria del PP

Ep/Rd



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado una fiscalidad especial para poder resolver las necesidades del mundo rural, señalando que la despoblación es uno de los grandes retos del futuro así como "garantizar el acceso a los servicios públicos".



"Vivir en un pueblo no es escuchar los pajaritos por la mañana" ha ironizado Monago en su intervención en la Interparlamentaria Popular que se celebra en Alicante, donde ha recordado que las personas que viven en el mundo rural cuentan con problemas como falta de especialistas sanitarios.



Monago ha afirmado que "España tiene alma de pueblo" recordando que el 90% de los municipios en España son rurales, y ha señalado que "el PP siempre ha sido el partido de los pueblos, de esa España rural, de esa España luchadora que tiene tantas necesidades". "Esa España de agricultores, de ganaderos, que huele a campo pero también a necesidades" ha sentenciado.



De este modo, Monago ha afirmado que el PP tiene que ser "muy sensible" con las necesidades en los pueblos porque "otros no se van a preocupar" ya que están más pendientes "del tacticismo, del eslogan y la escenografía", y se ha mostrado convencido de que tras el 10 de noviembre Pablo Casado, que "entiende a los pueblos", será presidente del Gobierno de España.



Monago ha afirmado que la comunidad autónoma "no quiere ser más que nadie pero tampoco menos que nadie" y pretende "hacer más España" señalando que "si malo es que alguno se quiera separar, malo es también" que otros se queden "atrás" en alusión, a la pretensión de los partidos independentistas catalanes y la falta de comunicaciones en Extremadura, indica el PP en una nota de prensa.



Durante su intervención Monago ha recordado que Extremadura tiene algunos "problemas" como el desempleo, la tasa de pobreza más alta del país o el "éxodo masivo de jóvenes", pero ha puesto el acento en la falta de comunicaciones, afirmando que hay una España "de dos velocidades: la comunicada y la no comunicada".



Así, ha puesto como ejemplo que la delegación extremeña del PP que se ha trasladado a Alicante para participar en este encuentro "ha tardado lo mismo que si hubieran ido a Nueva York", por lo que ha instado a que el problema de las comunicaciones "lo tiene que resolver un Gobierno del PP a partir del 10N porque Sánchez no lo va a hacer" ya que "le importan otras cosas".