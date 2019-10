La Plataforma Hospital Don Benito-Villanueva se concentra ante la Presidencia de la Junta

Ep.

La plataforma Hospital Comarcal Don Benito Villanueva se ha manifestado este viernes, día 25, ante las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura para exigir mejoras tanto en las instalaciones como en los especialistas en dicho centro.



Así, lo ha manifestado la portavoz de la plataforma, África Gallardo quien ha dicho que el Hospital Don Benito Villanueva "carece ahora mismo de medios materiales y profesionales a diferencia de otras áreas", en este sentido, ha afirmado que "la punta de lanza está en la oncología".



"Llevamos desde diciembre del año pasado con una sola oncóloga", ha declarado Gallardo, quien ha subrayado que es un hecho que "no se puede permitir", en esta línea además, se ha pedido una unidad de traumotología y nefrología.



Ante este hecho, Gallardo ha pedido el mismo tipo de sanidad "que existe en el área de Mérida", ya que según ha afirmado, "sólo se diferencia en 7.000 usuarios".



Asimismo, la portavoz de la plataforma ha asegurado que los pacientes con tratamientos radiológicos de este hospital tienen que ir "incluso a Badajoz para radiarse", algo que ha catalogado como "inadmisible".



"No somos extremeños de segunda, todos tenemos que ser iguales para nuestro presidente", ha aseverado Gallardo, quien posteriormente ha indicado que "el gerente del área de salud no puede hacer más si no se le dan los medios", tras una reunión mantenida con este.



Asimismo, Gallardo ha afirmado que tras otra reunión con el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, este se comprometió a "adquirir una serie de compromisos".



Concretamente, estos compromisos han recogido que la unidad de oncología esté completa antes de final de año, la creación de una unidad de nefrología así como cubrir toda la plantilla de personal sanitario que falta y por último, crear la figura de "humanizador de la sanidad" ya que según ha afirmado, "no solamente hay que curar el enfermo y este debe estar en un lugar con cónfort".



"No podemos estar demandando toallas, sábanas o almohadas" ha declarado Gallardo, quien además, ha pedido que haya una partida presupuestaria que oscile "entre tres y cuatro millones de euros" para el Hospital Don Benito Villanueva.



VARA "NO QUIERE SABER NADA"



Además, ante preguntas de los periodistas sobre la reunión mantenida recientemente con Fernández Vara, Gallardo ha afirmado que "no se sacó nada" y que le hubiera gustado que el presidente de la Junta "se hubiera implicado más".



En esta línea, además ha reiterado que "no quiere saber nada" del nuevo hospital, ya que el objetivo ahora es "luchar por que éste tenga el personal y los medios suficientes".



Al respecto, ha dicho que este hospital atiende 150.000 usuarios de diferentes localidades de la zona como Villarta de los Montes, Don Benito, Medellín, Santa Amalia, Peraleda del Zaucejo o incluso, Miajadas.



Finalmente, se ha mostrado satisfecha con la respuesta de los ciudadanos, y ha aclarado que cada persona "se ha pagado su autobús para estar aquí", por lo que ha insistido en que "no hay ningún partido político detrás".



"FALTA DE MEDIOS"



Por otro lado, y tras estas declaraciones, una de las integrantes de la plataforma ha leído un manifiesto en el que se ha destacado la "falta de medios" del Hospital Don Benito Villanueva y donde se ha alabado la "labor que cada día realizan" los profesionales sanitarios.



En la lectura del manifiesto se ha dicho además, que se espera una respuesta "clara" por parte del presidente de la Junta y se ha insistido en que "no se va a parar" hasta que se consiga.



Además, bajo el lema "Ni estás sola ni estás solo" se ha reiterado que la plataforma "ha llegado para quedarse" y que la lucha va a continuar hasta que acabe esta situación y se "tengan todos los medios necesarios".



APOYO DE PARTIDOS POLÍTICOS



Por otro lado, la candidata número 2 del PP al Congreso de los Diputados por Badajoz, Teresa Angulo, ha dicho que su partido apoya esta manifestación ya que hay "más de 150.000 usuarios afectados" por los problemas del Hospital Don Benito Villanueva.



"En Extremadura se está produciendo un deterioro de la sanidad que es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno extremeño", ha aseverado Angulo, quien ha dicho que los especialistas trabajan en la región en unas "condiciones precarias".



Asimismo, ha indicado que el área Don Benito Villanueva es un "claro ejemplo de esta situación"; por ello desde el PP se ha instado a Vara a "actuar" para realizar un plan de rescate para los profesionales de la sanidad extremeña.



Cabe destacar que la Plataforma Hospital Comarcal Don Benito Villanueva se ha desvinculado totalmente de estas declaraciones, y su portavoz, África Gallardo, ha insistido en que "no quieren políticos".



A este acto, han asistido además otros miembros del Partido Popular de Extremadura, así como el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías como muestra de apoyo ante esta causa.