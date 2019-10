Benito Román demanda a Vara la presencia de CSIF en "todos los foros de diálogo social"

Asimismo, tal y como informa la Junta en una nota de prensa, el presidente autonómico ha mostrado su disposición a tratar cuestiones que “permitan seguir mejorando las condiciones de los empleados públicos en un ambiente de crecimiento”, y ha reiterado que este gobierno “no va a prometer imposibles” si no hay crecimientos económicos que posibiliten que haya más ingresos, porque “eso lo tendrán que pagar las generaciones que vengan detrás”.

De esta forma, el responsable de CSIF, Benito Román, ha demandado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la presencia del sindicato en "todos y cada uno de los foros de diálogo social que se convoquen" en la comunidad extremeña.



Una participación que Benito Román ha reclamado para CSIF "no por capricho", sino porque "los trabajadores lo están demandando con rotundidad cada vez que tienen la oportunidad de elegir a sus representantes sindicales en las urnas".



Según los datos que ha aportado, CSIF es ya el sindicato con "mayor representatividad en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura", con un 42,9 por ciento, mientras que entre los resultados del ámbito público y privado, el sindicato cuenta con un 16,05 por ciento de representatividad.



Además, ha añadido que "no cuenta con este sindicato para todos los foros de diálogo social, por ello, y sé que no lo tiene fácil, le pido que cuente con CSIF", para "hacer de esta tierra una tierra más atractiva, más próspera, una tierra de futuro".



Benito Román se ha pronunciado de esta forma, dirigiéndose al presidente de la Junta, en su intervención durante la clausura del VIII Congreso Autonómico que CSIF Extremadura ha celebrado este martes en Mérida, y en el que ha sido reelegido como presidente del sindicato para los próximos cuatro años con el 96,8 por ciento de los votos emitidos.



A lo largo de su intervención, el presidente de CSIF Extremadura ha instado a Fernández Vara a que "de un paso adelante, y cuente con la voz de los miles y miles de empleados públicos y trabajadores del sector privado", que"optan por hacer llegar sus reivindicaciones, sus preocupaciones y sus inquietudes de forma diferente".

DESTACA LA "UNIDAD Y LA SENSACIÓN DE EQUIPO"

En su intervención tras su reelección, Benito Román ha agradecido la "confianza" depositada por los compromisarios de este Congreso Autonómico al reelegirle para cuatro años más, ante lo que ha valorado "la unidad, la sensación de equipo, la cohesión y el querer seguir trabajando por otra forma de hacer sindicalismo".

Por este motivo, ha prometido "trabajo, trabajo y trabajo" en CSIF Extremadura en esta etapa nueva que afronta "con ilusión y entusiasmo para seguir crecimiento", en favor de los trabajadores para "mejorarles, porque es de justicia, sus condiciones laborales, económicas y retributivas" en el entorno actual que se presenta "lleno de incertidumbres".

Entre estas incertidumbres, Benito Román ha mencionado la ausencia de Gobierno en España, por lo que ha reclamado que a partir de la noche electoral del 10 de noviembre "impere el sentido común, el sentido de Estado y aparezcan los políticos en mayúsculas", que tengan la "capacidad y humildad" de alcanzar un acuerdo para formar gobierno.

En ese contexto, el reelegido presidente regional de CSIF se ha mostrado "plenamente convencido" de que los servicios públicos "deben ser la bandera y la seña de identidad de nuestro Estado de Bienestar".

Así, Benito Román ha establecido una serie de líneas en las que a su juicio es necesario trabajar, como las de "potenciar los servicios públicos" de la región, "dignificar la labor de los empleados públicos" y recuperar sus "condiciones laborales, sociales y económicas", para lo cual ha reclamado la "recuperación del 5 por ciento de media que arrastran las nóminas de los empleados públicos desde septiembre de 2010".

En esta misma línea, también ha pedido la recuperación del 100 por cien de las pagas extras, así el desarrollo y reglamento de la Ley de Función Pública de Extremadura "logrando una administración moderna, ágil y profesional", en la que "hasta director general, los cargos sean ocupados por concurso de méritos".

Finalmente, Román ha querido destacar el "ímpetu, coraje y la vocación de servicio" de los empleados públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ante la situación de acoso, presión y extrema violencia" que están sufriendo en Cataluña "por defender la libertad y la Constitución Española".

EL SINDICATO SALE "MUY REFORZADO"

Por otro lado, también ha participado en la clausura el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, quien ha felicitado a Benito Román por ser reelegido al frente del sindicato en Extremadura, que a su juicio sale "muy reforzado" de este VIII Congreso Autonómico debido al apoyo que ha recibido superior al 96 por ciento en una votación secreta.

En su intervención, Miguel Borra se ha dirigido al presidente de la Junta de Extremadura para explicarle que tiene en CSIF un sindicato "reivindicativo", pero también "serio, fiable y negociador", y se ha mostrado dispuesto a trabajar "codo con codo" para mejorar las condiciones de los trabajadores, los empleados y los servicios públicos.

Borra ha señalado que la situación actual "augura dificultades, porque llevamos cuatro elecciones en los cuatro últimos años", y el país lleva casi dos años con presupuestos prorrogados, lo cual "indudablemente lastra a la administración pública, y la crisis la tenemos ya encima".

Ante esta situación, el dirigente nacional de CSIF ha advertido que van "a luchar para que no sean los trabajadores y los empleados públicos los que primero empecemos a pagar esta situación de crisis", ya que sus salarios "no pueden ser la hucha del partido político de turno".

"Nosotros no somos la causa de la crisis, y desde luego, con nuestro sacrificio no vamos a poder salir de ella", ha reafirmado Miguel Borra, quien ha alertado de que la "fragmentación y la falta de unidad en el mercado económico de España" incide "muy negativamente en la creación de empleo".