Vara confía en que el problema de los aranceles "se resuelva cuanto antes"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este viernes que la Unión Europea "tiene que hacer toda la presión del mundo para que esto se resuelva cuanto antes", ya que a su juicio "la economía mundial no puede estar dependiendo del capricho de alguien que en un momento dado ha pasado una mala noche".



En cualquier caso, Fernández Vara ha abogador por "buscar mercados nuevos" para los productos extremeños, para que tengan "la capacidad de seguir creciendo".



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara respecto a la entrada en vigor este viernes de los aranceles estadounidenses a productos agroalimentarios europeos.



En ese sentido, el presidente extremeño ha abogado por que la Organización Mundial de Comercio "tiene que poner sentido común en todo esto, y dentro de unos meses habrá una posición sobre Boeing, que será o deberá ser consecuencia de lo que ha ocurrido con Airbus, e ir en la misma línea", por lo que ha señalado que "nos encontraremos probablemente con la respuesta contraria".



A juicio de Vara, "el mundo no puede depender de esto", y ha deseado que "le entrara un ataque de sentido común a algunos de los que en estos momentos tienen importantes responsabilidades en el mundo".



Mientras tanto, ha reafirmado que "tanto Europa como el Gobierno de España como el Gobierno de Extremadura haremos todo lo que está en nuestras manos para intentar minimizar el daño", ha resaltado Fernández Vara, quien ha abogado por "buscar mercados nuevos, mercados alternativos y que pueden ser también competitivos".



Y es que "por donde el mundo está creciendo, hay mucha capacidad también de crecer en la venta de nuestros productos", a lo que ha añadido que en la actualidad "hay muchos productos extremeños que están muy diversificados", por lo que "es cuestión de ir allí donde no hay problema".



En cualquier caso, Fernández Vara ha admitido que el mercado norteamericano "tiene impacto porque te quita del mercado cuando se sube de manera clara los precios como consecuencia de los aranceles", por lo que ha reiterado la necesidad de "buscar mercados nuevos", para que Extremadura tengan "la capacidad de seguir creciendo".



Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas antes de participar en el acto académico del Día del Centro de la Facultad de Medicina que se ha celebrado en el Hospital Universitario de Badajoz.