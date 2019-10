Vara: "La impunidad no existe" en España y "las condenas se hacen para ser cumplidas"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que la sentencia del 'procés' evidencia a su juicio que en España "la impunidad no existe", y ha defendido "sin duda" el cumplimiento de las condenas impuestas, toda vez que "las condenas se hacen para ser cumplidas".



Asimismo, ha resaltado que en la sentencia en cuestión "se ve muy claro" que "a ninguno de los que condenan los condenas por lo que piensan, ni por lo que sientan, ni por lo que opinan", sino que "los condenan por lo que han hecho".



"Y evidentemente queda demostrado un delito de sedición, un delito de malversación de caudales públicos y un delito de desobediencia", ha añadido Vara, quien ha subrayado que en el fallo sobre el 'procés' "ha quedado de manifiesto que en los tribunales de justicia no se juzgan las opiniones ni los pensamientos ni las emociones, se juzgan las actuaciones, los hechos concretos", ha incidido.



Al mismo tiempo, en declaraciones a los medios esta tarde en la capital pacense con motivo de la inauguración de las nuevas instalaciones del PSOE de Badajoz, y tras conocerse la sentencia, Fernández Vara ha apostado por "buscar entre todos" "la convivencia, la paz", porque éstas "no" se las encuentra uno "a la vuelta de una esquina", sino que deben ser buscadas "entre todos" para "poder apuntalar adecuadamente lo que tiene que seguir siendo la convivencia en paz en Cataluña y en toda España.



"Bien haríamos en darnos cuenta que la convivencia, la paz no se la encuentra uno a la vuelta de una esquina. Hay que salirle al encuentro, hay que buscarla y la tenemos que buscar entre todos", ha dicho como "mensaje" que cree lo deberían "apuntar" para "poder apuntalar adecuadamente lo que tiene que seguir siendo la convivencia en paz en Cataluña y en toda España".



También, parafraseando lo esgrimido al respecto esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el socialista extremeño ha resaltado que en la sentencia "se ha demostrado la determinación del Estado de Derecho a través de uno de sus poderes, que es el poder judicial"; y "se ha demostrado la proporcionalidad", al tiempo que ha incidido en que además "se tiene que demostrar la unidad de todos en defensa de la legalidad, en defensa de los valores, que en definitiva son los que consagran la Constitución Española".



ORGULLO POR NO EXISTIR IMPUNIDAD



Sobre si se tiene que cumplir la condenas del 'procés', igualmente, Fernández Vara ha dicho que "sin duda" porque "las condenas se hacen para ser cumplidas", y ha reiterado su planteamiento de que "bien haríamos en sentirnos orgullosos de que aquí la impunidad no existe en este país".



"No la tienen ni los familiares de reyes ni la tienen los políticos del máximo rango, ni la tienen tampoco aquellos que hayan decidido desde un parlamento autonómico vulnerar la Constitución Española", ha añadido.



Y, ha recalcado que "me siento muy orgulloso de vivir en este querido país donde a los hijos de reyes se les juzga, donde se juzga a los ministros, donde se juzga a los políticos que de manera irresponsable han violentado la legalidad" y "eso es un gesto de normalidad democrática absolutamente".