El PSOE anuncia que esta legislatura se aprobará una Ley de Familia de Extremadura

Ep.

El diputado del PSOE en la Asamblea Vicente Valle ha anunciado que este legislatura está prevista la aprobación en la comunidad de una Ley de Familia, tal y como según ha recordado ya anunció en su momento el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

De este modo lo ha avanzado durante el debate de una propuesta de impulso a través de la cual Ciudadanos (Cs) ha instado este jueves en el pleno de la Asamblea a la Junta a presentar dentro del actual periodo de sesiones un proyecto de ley de Puntos de Encuentros Familiares.

La iniciativa de Ciudadanos ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE y de Podemos, así como a favor de Ciudadanos y PP.

Dicha norma, según ha defendido la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada, debería unificar las diversas normas existentes en la materia, así como regular el funcionamiento de los puntos de encuentros familiares, además de todo lo relativo a la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para el "buen" funcionamiento del servicio.

Tras incidir, asimismo, en que existen "problemas" en los puntos de encuentro familiar en la región, que a su juicio "necesitan cambios", la diputada de Cs ha afirmado que existe "demora por colapso", con el consiguiente "perjuicio" y "vulneración" de los derechos del menor a relacionarse con su progenitor no custodio.

"Hay que tomar medidas legislativas y cuantas otras sean debidas para el derecho del menor", ha espetado Martín Andrada, quien ha reclamado una ley específica para la regulación de los puntos de encuentro familiares en la comunidad.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Por su parte, el diputado del PSOE Vicente Valle Barbero ha argumentado el rechazo de su grupo a la iniciativa de Ciudadanos con que durante esta legislatura, tal y como según ha recordado ya anunció en su momento el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se aprobará una ley de Familia de Extremadura.

Así, tras defender la importancia de los citados puntos como elementos que hacen "velan por el derecho fundamental de los menores a relacionarse con los padres" ante una situación familiar "complicada", ha apostado en todo caso por el impulso de medidas para prevenir que los menores acaben en esos puntos.

"La Junta no quiere empezar la casa por el tejado, sino abordar en esta legislatura la futura Ley de Familia de Extremadura", ha sentenciado el diputado socialista.

En la misma línea, Vicente Valle ha considerado "contradictoria en sí misma" la propuesta de impulso que plantea Ciudadanos, porque los puntos de encuentro familiar "es un servicio más dentro de todos los recursos y programas" que la Junta pone en marcha para la "atención de las familias".

A su vez, la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz ha invitado a Ciudadanos a trabajar juntos para plantear una norma sobre puntos de encuentro familiares en Extremadura.

"No estamos aquí para esperar a que nos traigan la ley y nada más", ha sentenciado. La 'popular' ha defendido así el "espíritu" de la propuesta de Ciudadanos porque hay que "regular" una cuestión "tan importante" como los puntos de encuentro familiar en Extremadura para "favorecer la relación entre los menores y sus familias" ante situaciones de divorcio, tutela u otras "conflictivas".

Igualmente, Rodríguez Píriz ha incidido en este sentido en los "numerosos déficit" en infraestructura y gestión de dichos puntos en la comunidad.

Ha reclamado, en este punto, una norma que regule dichos puntos, así como "más" centros de dicho tipo, y una gestión que se lleve "directamente" por la Junta sin externalizarla.

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero, ha defendido la importancia de los puntos de encuentro familiar como "lugar neutral alejado de la tensión y la conflictividad familiar" en los casos en los que se dé tal circunstancia, aunque ha rechazado la medida de Ciudadanos porque aquéllos "están regulados".

"No necesitan una ley específica sino una nueva instrucción" que sirva para "repensarlos desde una óptica de servicios integrales", ha afirmado la diputada.

Además, ha incidido en que los citados puntos "no tienen lista de espera" en Extremadura porque "no" hay "demanda", y ha considerado por ello "insostenible" la reclamación de Ciudadanos, toda vez que "no es una necesidad" ampliar la red autonómica de esos puntos.

Al mismo tiempo, Rodríguez Lucero ha indicado que dichos puntos "son el último recurso al que como sociedad" se debe "aspirar para resolver conflictos"; y ha incidido en que "son un recurso jurídico excepcional" que "no deben ser un recurso continuado" para parejas o matrimonio "en conflicto".