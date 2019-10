Sánchez reconoce "deuda de España con Extremadura" y anuncia hará realidad los compromisos

Ep

El secretario general del PSOE y Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha mostrado este jueves "muy consciente de la deuda que tiene el Gobierno de España, y en consecuencia este país" con Extremadura.



En ese sentido, Pedro Sánchez ha asegurado que "todos los compromisos en infraestructuras, no solamente ferroviarias sino también viarias, las vamos a hacer realidad" durante la próxima legislatura, si cuenta con "un Gobierno estable" con el PSOE "al frente".



Y es que, según ha defendido Sánchez, "cuando hablamos de progreso, el progreso tiene que ser de todos, no podemos dejar a nadie atrás", tras lo que ha aclarado que "al no dejar a nadie atrás nos referimos a personas y a territorios".



Pedro Sánchez se ha mostrado de esta forma en la tarde de este jueves en el Palacio de Congresos de Cáceres, donde ha participado en un acto junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que han asistido unas 1.500 personas.



En su intervención, el dirigente socialista se ha dirigido a Fernández Vara para reconocer que siente "algo de envidia sana" por verle "gobernar con mayoría absoluta" en Extremadura. "Quién las cogiera, las mayorías absolutas", ha apuntado.



Pedro Sánchez ha reconocido la labor de los alcaldes socialistas de los diversos pueblos y ciudades de la región, tras lo que ha celebrado que "Extremadura sea de punta a punta socialista, como lo estamos viendo ahora mismo", ha dicho.