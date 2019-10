Vara urge situar a productores en proceso cadena alimentaria para el futuro de agricultura

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves que uno de los "retos" del sector agrícola es lograr que el productor "gane peso" en todo el proceso de la cadena alimentaria para "garantizar el futuro" de la agricultura, de los agricultores y del conjunto del territorio.

Así de tajante se ha mostrado el jefe del Ejecutivo regional durante el desayuno-coloquio celebrado en Zafra (Badajoz) y en el que ha participado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas.

Precisamente, de éste último, el máximo mandatario extremeño ha destacado que es "uno de los pocos políticos españoles" que ha trabajado en todos los niveles de la Administración Pública, que ha estado al frente de las grandes tomas de decisiones y que se caracteriza por la rigurosidad, además de haber contribuido a que "España tenga un lugar privilegiado en Europa".

Así pues, el presidente de la Junta ha destacado que la Política Agraria Común (PAC), la primera política europea junto con el euro, se encuentra actualmente en “una situación de sensibilidades cruzadas”.

Y es que, según sus palabras, no solo se habla de la política agraria sino de su vinculación con elementos que forman parte del debate público, como son el cambio climático y la despoblación.

En este sentido, Fernández Vara ha asegurado que se han introducido otros elementos que no solo afectan al campo, sino al conjunto del territorio como son “nuestros países, regiones y municipios”.

Por ello, el presidente autonómico ha instado a poner encima de la mesa todo lo referente al relevo generacional, “una de las cuestiones que nos ocupan y también nos preocupan”, ha manifestado.

En cuanto a la sequía, Fernández Vara ha afirmado que desde las instituciones y el sector se está trabajando para garantizar recursos que permitan "dar una mayor estabilidad" al campo, así como, en la manera de realizar los peritajes.

Cabe resaltar que en este desayuno–coloquio sobre la PAC, enmarcado en la Feria Internacional Ganadera de Zara, también ha participado la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal.



PREOCUPACIÓN POR LA SEQUÍA

Precisamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha coincidido con el presidente extremeño en mostrar su preocupación por la sequía que atraviesa Extremadura, tras lo que ha señalado que están trabajando en "medidas de respuesta" tanto desde el Gobierno central como el autonómico.

En su intervención, Planas ha entendido que la sequía "preocupa en Extremadura y en otras partes de España", una situación que "hay que seguir muy de cerca y dar respuesta a los temas de sequía como los intentamos hacer".



De hecho, recientemente los responsables de las organizaciones agrarias acudieron al Ministerio de Agricultura para hacer un seguimiento de la Mesa de Sequía y "poder articular medidas de respuesta" ante esta situación.



Así, y respecto al seguro agrario combinado, Luis Planas ha destacado que a día se han abonado por parte de Agroseguro un total de 48 millones de euros a explotaciones agrarias y ganaderas en Extremadura, de las que 10 millones son referentes a pastos.



Luis Planas se ha mostrado "perfectamente consciente de la evolución y la problemática actual del seguro agrario, no solo en Extremadura sino en el resto de España", tras lo que ha apuntado que este modelo "ha sido un éxito" y es "un modelo de referencia" para el resto de Europa.



En cualquier caso, el ministro ha señalado que en la actualidad se está "haciendo frente a indemnizaciones superiores a las de periodos medios anteriores, tras lo que ha reafirmado el apoyo del Gobierno de España, incrementando las subvenciones al seguro, de tal que forma que "entre el 30 y el 40 por ciento de las primas son subvencionadas, ya sea por el Gobierno de España y por las Comunidades Autónomas".



EN DATOS

Según los datos aportados por Planas, en estos momentos cuentan con el presupuesto con 200 millones de euros de apoyo, y en los PGE para 2019 que finalmente no se aprobaron, se habían incluido 30 millones suplementarios, tras lo que ha avanzado su intención de que "en la próxima legislatura podamos llegar, si no superar, a los 320 millones de euros en cuatro ejercicios presupuestos".



Se trata de una apuesta "clara y directa" en relación al futuro del seguro agrario, ha resaltado el ministro de Agricultura, quien ha señalado que "es un elemento fundamental", aunque se ha mostrado consciente de que "no agota todos los problemas".



Así, y algunas de las medidas que ha planteado el ministro, se encuentra la exención de las superficies declaradas de interés ecológico en relación con la PAC y por tanto no sujetas a actividad ganadera, o la revisión de los módulos del IRPF en relación "no solo con los temas de sequía sino con otros problemas que han existido climáticos en nuestro país en este país", ha apuntado.



"Vamos a ver cómo va octubre y noviembre, y en función de todo ello deberemos dar una respuesta", ha aseverado el ministro de Agricultura, quien ha reiterado que están "trabajado e intentando dar una respuesta eficaz" sobre este asunto.