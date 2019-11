Más de 200 personas piden en Mérida "ni un paso atrás" en igualdad

Ep



Más de 200 personas se han concentrado, en la Plaza de España de Mérida, para reivindicar "ni un paso atrás" en materia de igualdad en España y en la lucha contra la violencia machista, así como para solicitar a los poderes públicos un "compromiso real" en esta temática porque "el machismo mata".



El acto, sustanciado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el que se ha leído un manifiesto y se han desarrollado representaciones y actuaciones de rap, entre otras, ha incluido además el encendido de numerosas velas en recuerdo de las mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista en el país.



Así, el manifiesto, leído por una de las asistentes a la concentración, ha señalado que la violencia machista continúa siendo a día de hoy un "obstáculo" para la consecución de los objetivos de "desarrollo" y "paz"; y ha recordado que "una de cada tres mujeres sufren violencia física o sexual".



También ha apuntado el manifiesto que "sobran los motivos para salir a la calle" ante la "ultraderecha que avanza" y que "niega la existencia de la violencia contra las mujeres" y que también "falta el respeto a las maltratadas".



De igual manera, el manifiesto ha abogado por un "compromiso serio" y "real" por parte de los poderes públicos en materia de lucha contra la violencia machista, a través de una dotación de los recursos "adecuados" para ello; y ha defendido también una "reforma" del poder judicial en España para dotar de una mayor protección en esta temática.



La concentración en la Plaza de España emeritense ha sido precedida de una marcha que ha partido con anterioridad desde el Parque Suceso Portales de la capital autonómica, y ha estado encabezada por el sonido solemne de un tambor y tres mujeres vestidas de negro que han portado dos carteles con las frases "Yo soy la historia. No me detengo" y "El amor no es la ostia".



Cabe apuntar, igualmente, que en la concentración han estado presentes, entre otras autoridades, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y su esposa; así como la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el consejero de Economía de la Junta, Rafael España; los diputados autonómicos de Unidas por Extremadura Irene de Miguel y Álvaro Jaén; la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez; y algunos diputados socialistas en la Cámara regional.



MENSAJES



A través de pancartas y cánticos, los asistentes esta tarde a la concentración en la capital extremeña han lanzado mensajes como "Ni una menos, vivas nos queremos"; "Seríamos más si no las hubiesen matado"; "No son muertes, son asesinatos"; "Más rabia que miedo"; o "La próxima puede ser tu hermana".



De igual modo, han lanzado mensajes como "Violentos son los que provocan la desigualdad social"; o "Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio".