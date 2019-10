II Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones se celebra esta semana en Mérida

El director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), Ángel Calle, y la directora general de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez Alarcón, han presentado este lunes el II Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, que se celebrará en Mérida los próximos días 10 y 11 de octubre.



A través de este segundo congreso la Aexcid y la Fundación porCausa pretenden consolidar un encuentro que es único en su especialidad, según ha asegurado Rodríguez-Alarcón, ya que no hay ningún otro congreso en el mundo que aborde de manera "directa" esas dos áreas.



En concreto, este segundo congreso reunirá en Mérida a periodistas como Pepa Bueno (directora de Hora 25 en la Cadena SER), David Jiménez (exdirector de El Mundo), Gumersindo Lafuente (director adjunto del eldiario.es), Pilar Velasco (cadena SER), Santiago Zannou (director de cine documental), Ángel Villarino (director adjunto de El Confidencial) y Patrick Kingsley (redactor del New York Times especializado en Migraciones).



En relación con este congreso, el director general de la Aexcid ha destacado la búsqueda de "otros discursos que expliquen de manera comprensible, accesible y mucho más pedagógica la riqueza que, en términos generales, generan las migraciones", tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



En este sentido, ha recordado que "la Historia de Extremadura también se narra a través de las migraciones, desde los orígenes hasta la realidad contemporánea", y ha insistido en que las migraciones "deben ser narradas de manera mucho más comprensible".



Asimismo, Calle ha subrayado la necesidad de "plasmar una pedagogía que sea capaz de contrarrestar de manera favorable y positiva toda esta articulación del discurso del odio y del enfrentamiento que se está viendo no sólo aquí, sino en diferentes partes del mundo".



Y es que en su opinión, la "cooperación es la gran medicina social que puede paliar toda esta nueva oleada ultraconservadora", y ha hecho referencia a "toda esa gente que es capaz de verbalizar que las trece rosas fueron violadoras y torturadoras".



De igual modo, Ángel Calle ha hecho hincapié en el "esfuerzo" que se está realizando para hacer de Extremadura una región de acogida sino también que promueve valores como la igualdad, la solidaridad y la fraternidad.



MEJORA DE CONTENIDOS



Por su parte, la directora general de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez Alarcón, ha insistido en el carácter "único" de este congreso, cuya primera edición, en 2018, ya resultó "un éxito" y que pretende consolidarse con este segundo encuentro como cita de análisis y diálogo sobre el periodismo de migraciones.



Entre otros aspectos, Rodríguez Alarcón ha destacado la mejora de contenidos para esta segunda cita, la paridad completa entre los ponentes (con el mismo número de hombres que de mujeres) y el hecho de que los debates vayan a ser difundidos en streaming en dos idiomas (inglés y español).



Asimismo, ha llamado la atención sobre la sesión inaugural, que será un diálogo entre Pepa Bueno y María Teresa Ronderos (directora de VerdadAbierta.com) que versará sobre cómo introducir el tema de las migraciones en contenidos generalistas, y la de cierre, que será también un diálogo entre David Jiménez y Patrick Kingsley, quienes hablarán sobre el futuro del periodismo de migraciones.



Entre otros contenidos, el congreso abordará cuestiones como "Retratista y retratado" (o cómo la vida de los protagonistas de las informaciones pueden cambiar después de un reportaje), "Cobertura de comunidades vulnerables (mujeres, niños, LGTBI)" y el "Populismo antimigratorio".