150.000 escolares crearán Liga contra la Soledad No Deseada con 41º Concurso Escolar ONCE

El concurso escolar de la ONCE alcanza su 41 edición e impulsa una liga de más de 150.000 escolares de toda España, junto con sus profesores y familias, para luchar contra la Soledad No Deseada en todas las etapas de la vida, poniendo el foco en la infancia y en la adolescencia.

Tras celebrar 4 décadas de inclusión, este año propone a los escolares, junto a sus profesores y familias, reflexionar y trabajar sobre la soledad en las diferentes etapas de la vida, teniendo en cuenta la mayor incidencia que esta tiene en las personas con discapacidad, a través de la primera liga social creada por niños y jóvenes, la "Liga contra la Soledad No Deseada". Una liga en la que los profesores se convertirán en grandes entrenadores sobre habilidades sociales.

La participación de este año será por aulas completas y, tras el entrenamiento emocional en el aula con los recursos didácticos, tanto físicos como digitales, los participantes tendrán que crear su propio escudo contra soledad, en el que tendrán que plasmar los valores de su equipo, y tendrán que diseñar una actividad que, accesible, incluya a todo el aula, alumnado con y sin discapacidad.

En este 41º Concurso Escolar de la ONCE, pueden participar todos los estudiantes de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados de 2º y 3º ciclo de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial.

Las categorías de participación son: A (3º y 4º de primaria), B (5º y 6º de primaria), C (1º- 4º ESO y FP Básica) y E (Educación Especial). Todas ellas participarán bajo las mismas condiciones y tendrán que presentar el mismo trabajo.

La propuesta de esta edición se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil y jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y al informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.