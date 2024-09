María Guardiola ratifica el compromiso de la Junta con la Universidad de Extremadura

Así, lo ha señalado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2024/2025 y ha remarcado el compromiso del Ejecutivo regional con la institución como "motor para el avance de Extremadura" y con los jóvenes extremeños.

"Desde el gobierno regional apostamos firmemente por nuestra Universidad pública y por eso estamos también trabajando para mejorar su financiación desde el momento en el que llegamos al gobierno", ha afirmado.

Al acto, que se ha celebrado en el Campus Universitario de Badajoz, ha asistido también la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera y el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández.

"No dejéis de luchar, de aprender, no bajéis los brazos, no perdáis las ganas porque lo que vais a vivir estos años os va a acompañar toda la vida", ha dicho la presidenta a los estudiantes.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha explicado que "la Universidad de Extremadura está adecuando su oferta académica para atender a las necesidades formativas del tejido productivo y de la sociedad extremeña en general. Por eso, ha optimizado sus plazas de Grado y Máster ofertando para el curso 24/25 un total de 5.251 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado y 1.968 plazas de Máster".

Asimismo, Guardiola ha reafirmado "el compromiso de mi gobierno con esta institución" y ha explicado que "estamos acompañando a la Universidad en su esfuerzo por flexibilizar la oferta formativa, como así está haciendo ya con la propuesta de nuevos dobles grados como los de ADE e Informática, que se pondrán en marcha en este curso o con la incorporación de títulos universitarios con mención dual en la que ya están trabajando varias comisiones de títulos en distintos centros y que esperamos que sean una realidad en el próximo curso académico".

En este sentido, ha detallado las novedades en cuanto a los títulos de Másteres, como el de Protección Radiológica Ambiental y el de Química Sanitaria, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará próximamente, así como el Doble Grado Química entre la Universidad de Morón, en Argentina, y la Universidad de Extremadura, para "internacionalizar la Universidad".

También se están llevando a cabo otras acciones "que amplían nuestras conexiones con otras universidades españolas favoreciendo las sinergias entre estudiantes e investigadores". Guardiola ha avanzado que, en el marco de la "exitosa participación" de la Universidad de Extremadura como coordinadora de la Alianza EUGREEN, "se está trabajando en lanzar tres títulos de Máster conjuntos con las Universidades de la alianza", titulaciones que estarán relacionadas "con cuestiones estratégicas" para la Comunidad Autónoma.

"Nuestra Universidad, sin dejar de buscar la excelencia, es consciente de que no debe quedarse en la docencia ni en la investigación, sino que tiene la obligación de relacionarse de forma fluida con las empresas, con los agentes económicos y con el trabajo", ha explicado.

Finalmente, la presidenta extremeña ha querido dar la enhorabuena a "los nuevos doctores y doctoras junto a sus familias" porque "Extremadura os necesita y necesita mucho vuestro talento".

Y, ha felicitado al profesor Francisco José Vaz Leal, catedrático de Psiquiatría y decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, por su "magnífica" lección inaugural "Sobre erizos y glucocorticoides: algunas consideraciones acerca de la soledad y sus consecuencias clínicas".

Además, ha recordado que esta disertación sobre la soledad coincide con el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio y, ha subrayado que "todos debemos ser agentes de prevención y, lógicamente trabajar y contribuir, para evitar esa soledad vacía y dolorosa".