Vaquera pide usar el transporte público el sábado para acceder a sedes de las oposiciones

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los 15.382 opositores que se examinan en la región este sábado, 22 de junio, en el proceso selectivo de personal docente, que se desarrollará en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo y Montijo, y ha pedido que se use el transporte público, sobre todo en Cáceres, que es donde pueden surgir problemas de acceso a las sedes donde se harán los exámenes.



Vaquera ha destacado que tanto las Delegaciones Provinciales de Educación como las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia y los responsables de tráfico llevan "un par de meses" trabajando para que no haya ningún problema en los desplazamientos de los opositores.



"Se ha preparado una serie de dispositivos especiales a nivel de tráfico para que no haya colapso en esos días", ha apuntado la responsable regional, que ha incidido en que en Cáceres, donde el tráfico puede presentar más problemas, se han habilitado unos 4.430 aparcamientos más para los opositores, sobre todo para los que acceden por la parte del IES Universidad Laboral, y también hay un dispositivo especial de tráfico.



No obstante, Vaquera ha insistido en que se use el transporte público y que "vayan con tiempo, pero como en cualquier otro tipo de examen que se vaya a hacer", y ha recalcado que, "según lo previsto, tiene que ir todo sin ningún problema porque, en principio, está todo controlado", ha concluido la consejera a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar este miércoles en Cáceres en el evento 'Oportunidades de empleo y formación para el futuro industrial de Extremadura'.



Cabe recordar que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional oferta un total de 819 plazas en el proceso selectivo de concurso oposición de personal docente. El grueso son las 505 plazas del Cuerpo de Profesores de Secundaria, 265 para el Cuerpo de Maestros y 39 del Cuerpo de Profesores en sectores singulares de Formación Profesional.



SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES



En cuanto al servicio especial de autobuses urbanos, en Cáceres se ha diseñado un plan de seguridad vial para atender el incremento del tráfico previsto este sábado, ya que se espera la presencia de unos 6.961 opositores.



Así, se incluye una línea especial de bus urbano desde Plaza de América al campus universitario, cuyo horario es de 6,00 a 13,00 horas. Esta línea contará con dos autobuses articulados, con paradas intermedias en el edificio de Servicios Múltiples, Plaza de Toros, Facultad de Empresariales, Universidad Laboral y campus universitario. La frecuencia de viajes, en función del tráfico, será entre 20 y 30 minutos.



Además, para una mejor prestación, la Línea 3 ordinaria dispondrá de autobuses articulados en lugar de vehículos de 12 metros, y para lograr una mayor agilidad en su circulación, el recorrido se hará por la avenida de las Letras, parando en avenida de las Ciencias, junto a la Facultad de Veterinaria.



Se recomienda a los opositores evitar acceder con vehículos particulares por la rotonda de la Universidad Laboral, donde se prevé una gran afluencia de tráfico. También se aconseja estacionar en las zonas de aparcamientos señalizadas, que cuentan con 4.430 plazas para vehículos en seis zonas de la ciudad de Cáceres, cercanas a las sedes donde se realizarán los exámenes.



Por lo que respecta a Badajoz, donde se prevé que se examinen 8.084 personas, se ha comunicado a la Policía Local la celebración de estas pruebas, con información del número de aspirantes que se prevé que asistan a cada una de las zonas y los horarios previstos, para que se pueda garantizar la fluidez del tráfico en los diferentes accesos y la seguridad ciudadana.



Esta misma información también ha sido trasladada a la Delegación del Gobierno, para que desde la Subdelegación del Gobierno se pueda coordinar el apoyo de la Policía Nacional a la Policía Local, en el caso de que este fuera necesario.



En la capital pacense se prevé un aumento notable de la intensidad del tráfico a ciertas horas, aunque las sedes están más dispersas. Al igual que en Cáceres, se recomienda a los opositores acudir a las sedes en transporte público. Se ha determinado que todas las emergencias se canalizarán a través del 112.



La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional va a invertir 3 millones de euros en esta convocatoria de oposiciones, que por primera vez en Extremadura afecta a los cuerpos de Maestros, Enseñanza Secundaria, especialidades singulares de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Música y Artes Escénicas conjuntamente.



Se trata de un proceso de concurso-oposición extraordinario, que tiene como objetivo la estabilización de las plantillas y reducir la interinidad entre los docentes extremeños.



Toda la información y las recomendaciones se ha hecho pública a través del portal Profex y el específico de actuaciones de los diferentes tribunales, en el que se incluyen los planos con los dispositivos especiales previstos para el sábado.