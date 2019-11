Convocado concurso de traslados de funcionarios docentes para provisión de plazas vacantes

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Personal Docente, ha convocado el concurso de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros.

Así pues, y según publica este martes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), las plazas que se convocan serán, al menos, las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2019 en las plantillas orgánicas de los centros previstas para el curso 2020/2021, así como aquellas que resulten de la resolución del concurso en cada cuerpo por el que se concursa, siempre que en cualquiera de los casos la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en un mismo centro.

Además, no serán objeto de concurso las plazas cuyo funcionamiento no se encuentre previsto en la planificación escolar o cuando de forma motivada se establezca la no inclusión en el concurso.

Igualmente, no se incluirán en el concurso las posibles resultas que pudieran originarse en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de los concursos que, en su caso, convoquen durante este curso las diferentes administraciones educativas, en el mismo o distinto cuerpo por los que participe el funcionario.

De este modo, las personas deberán utilizar obligatoriamente el modelo oficial de solicitud que se encuentra disponible en la dirección de Internet http://profex. educarex.es/profex/ 'Concursos de traslados', tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser impresa, firmada y presentada junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados en cualquiera de los lugares autorizados.

Cabe destacar que el plazo de presentación de solicitudes y documentos será de 10 días hábiles a partir de este miércoles, 13 de noviembre, por lo que el último día será el 26 de noviembre.