Junta destaca papel preventivo de las políticas activas de empleo vinculadas a educación

El secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura, Javier Luna, ha destacado este viernes el "cambio radical" que se ha dado desde 2015 a las políticas activas de empleo, al vincularlas al sistema educativo, "lo que permite poner en marcha políticas preventivas, no esperar a que las personas se desconecten de la formación o el mercado laboral".

En concreto, Luna ha realizado estas declaraciones durante el encuentro entre las delegaciones extremeña y hondureña, dentro del proyecto Euro+Labor de intercambio de experiencias en materia de empleo, que ha tenido lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX) en Mérida, tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Así pues, por parte extremeña, además del secretario de Empleo, han participado el director general de Evaluación y Planificación de las Políticas Activas de Empleo, Jesús Seco; la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas; la directora general de Calidad en el Empleo, Ana Jiménez; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fúster; así como representantes de la Fempex y de los sindicatos, y técnicos del Sexpe.

En cuanto a la delegación de Honduras, encabezada por Olvín Aníbal Villalobos, subsecretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social, también ha contado con una nutrida representación de institucional, sindical y empresarial, reflejo de la composición del Consejo Económico y Social de Honduras, un organismo similar en su estructura a los CES españoles pero que además de su carácter consultivo tiene potestad para presentar propuestas de ley para su debate en el Congreso hondureño, ha explicado Villalobos.

El representante de la delegación hondureña ha incidido en la importancia de estos intercambios "para intercambian experiencias, identificar iniciativas y proponer nuevos caminos", y ha destacado el interés que para su país tiene conocer a fondo el Sistema Extremeño Público de Empleo, toda vez que en Honduras ha echado a andar hace poco el Servicio Nacional de Empleo y "queremos saber cómo las iniciativas globales se trasladan al territorio, a nivel local, y se plasman en acciones concretas en cada lugar".

Tras Villalobos, Javier Luna ha citado como elemento clave en la novedosa política de empleo de Extremadura la vinculación entre los sistemas de educación y empleo.

"Esto es clave cuando vemos que el 70 por ciento de las personas sin empleo no tiene formación alguna, se ha desconectado del sistema educativo, pero no encuentra sitio en el mercado laboral", y ha añadido que "no ha sido fácil, no es sencillo que educación y empleo trabajen al mismo paso, hacer que la educación mire hacia el empleo, pero era imprescindible, y así se hizo, y así seguimos avanzando".

El secretario general de Empleo ha puesto de relieve la importancia que en el sistema de transiciones entre ambos sistemas han tenido la implantación de las competencias y habilidades genéricas, "puesto que no es solo dar una titulación o un certificado, además de formación se necesitan estas habilidades para mejorar la empleabilidad", y el concepto que se intenta transmitir a todas las personas, especialmente a las que están en una situación de baja empleabilidad por haber salido del sistema educativo sin titular.

"Tratamos también de hacer que estas personas reflexionen, lleguen a la conclusión de que lo que ocurra a partir de este momento es responsabilidad nuestra, pero también suya, que son ellos los que, con nuestro apoyo, tienen que trazar su plan de vida y mejorar su empleabilidad", ha subrayado.

Luna ha realizado un rápido recorrido por las medidas que se han puesto en marcha, empezando por el Proyecto Ítaca, donde ha destacado programas como el 16-18, CAEP o Protocolo de Orientación Educativa y Laboral, o líneas novedosas en el Plan de Empleo Joven como el Programa de Innovación y Talento (PIT) y el Programa de Apoyo a la Investigación.

"Todas estas medidas y líneas se contemplan en un marco general, una estrategia de cuatro años de vigencia, que abordamos desde la concertación social, porque queremos que sindicatos y empresarios sean corresponsables de la estrategia, que es el paraguas del que cuelgan los proyectos y programas", ha asegurado.

Finalmente, el secretario general de Empleo ha indicado que la Consejería "no tiene empleos para repartir en los cajones, lo que hacemos es mejorar la empleabilidad, esa es la labor, y para ello, además de la concertación social, establecemos conexiones, que también son elementos clave de la estrategia, con los municipios, los centros tecnológicos, la Universidad, los departamentos de Política Social, Economía o Empresa, y todos aquellos que nos permiten ganar en eficacia y mejorar la empleabilidad y las oportunidades".

Tras la intervención de Javier Luna, ha tomado la palabra Jesús Seco, quien ha explicado cuál es la estructura territorial del SEXPE y qué tipo de colaboración se realiza con otras instituciones públicas para la ejecución de las políticas de empleo.

La última intervención ha correspondido a David Núñez, director del Observatorio de Empleo de Extremadura, quien ha explicado a la delegación hondureña qué tipo de datos se trabajan en su departamento y cómo estos datos influyen en la orientación de las decisiones en materia de empleo.

La jornada ha concluido con un coloquio entre los representantes de ambas delegaciones, donde se ha puesto de manifiesto la voluntad de mantener vigente el intercambio de experiencias con el fin de mejorar las actuaciones tanto en Honduras como en Extremadura.