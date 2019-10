Una quincena de jóvenes viajará a Bruselas con unas becas de la Diputación de Cáceres bajo el programa 'Diputación Europa' con el objetivo de mejorar la cualificación profesional de los titulados para crear nuevos instrumentos y aumentar así su competitividad y su inserción en el mercado de trabajo.



Así lo ha manifestado el presidente en funciones de la institución provincial, Carlos Carlos, quien junto al diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible y Juventud, Álvaro Sánchez Cotrina, han recibido a estos quince jóvenes en el Palacio Provincial.



Así pues, tras felicitarlos y hacer una entrega simbólica de una mochila y otro material, Carlos Carlos ha recordado que con este programa los seleccionados desarrollarán un periodo de prácticas profesionales, durante seis meses, en entidades europeas situadas en Bruselas, según ha informado la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Tras esta formación regresarán para poner en práctica sus conocimientos en empresas situadas en la provincia. "Es decir,la Diputación quiere hacer un esfuerzo por vuestra formación pero también por el retorno de talentos a Extremadura", ha aseverado.



"Os deseo que la experiencia sea positiva, que la aprovechéis al máximo porque de ello dependerá que esta iniciativa continúe o no, y hemos puesto muchas esperanzas en este nuevo proyecto que va por el camino que creemos que debe ir la formación, que es conocer,viajar, hacer prácticas y trasladar ese conocimiento al sitio de origen donde uno se ha formado y le han permitido poder desarrollarse y coger una experiencia en otro país y traerla a mi tierraayudando así a desarrollar nuestras potencialidades", ha declarado Carlos.



Por su parte, Álvaro Sánchez Cotrina ha desvelado la entidad de destino a cada uno de los becados, a falta del conocer dos de los lugares, además, ha asegurado que "cosas y actos como este reconcilian con el día a día de la política".



Además, ha admitido que es algo que "enorgullece" porque hay gente que "se ha currado su formación", por lo que ahora se puede "premiar ese esfuerzo con estas becas".



I EDICIÓN BECAS EUROPA



En esta primera edición, dotada con un presupuesto de 200.000 euros, los quince becados han comenzado ya unas sesiones de formación intensiva, previa a la marcha a sus destinos en Bruselas, y que continuarán allí.



La Oficina Europa de la Diputación, con la colaboración de la Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, que es socio en destino de la empresa adjudicataria, ha cerrado prácticamente todas las entidades que acogerán a cada uno de los jóvenes.



Son entidades de ámbito diferente, todas ellas especializadas en gestión de asuntos europeos de distinta índole, como cooperación internacional, comunicación institucional, gestión de marcos regulatorios o desarrollo de recursos turísticos.



Asimismo, para ser beneficiario había que cumplir una serie de requisitos como estar en situación de desempleado, tener menos de 35 años a la fecha de la solicitud, ser poseedores de una titulación de diplomatura, licenciatura o grado superior de alguna universidad española o del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o titulación de formación profesional de grado superior o certificado de profesionalidad nivel 3.



Así como estar empadronado en algún municipio de la provincia de Cáceres y contar con una acreditación mínima de B2 de nivel de idiomas inglés o francés, además de superar una prueba diseñada por el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres.



Cada uno de los becados recibe una dotación bruta de 1.500 euros mensuales, durante un período de 6 meses, además, se les asigna una bolsa de viaje por valor de 1.000 euros para ayudar a sufragar gastos de seguros, vuelos y alojamientos, es decir, cada uno de ellos recibirá una cuantía de 10.000 euros.



Posteriormente, una vez cumplida la primera fase, se pasará a la siguiente, que contempla seis meses de prácticas en empresas de la provincia, de modo que lo aprendido revierta en el desarrollo de programas provinciales.



"El objetivo de esta fase es el de retorno -tal como explicó en su día la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero-, por lo que las personas beneficiarias de la primera fase se comprometen a la realización de estas prácticas, esperando que de ello resulte un beneficio mutuo, tanto para las empresas y organizaciones como para estas personas formadas".



DESTINOS Y DESTINATARIOS



A falta de conocer aún dos destinos, la mayor parte de los becados han conocido este miércoles el lugar en el que pasarán seis meses de formación y práctica.



De este modo, Víctor Mariño Puertas estará en Quarein; Alejandro Peña Calero en la Asociación Miembros del Parlamento; Antonio Salvador Calvo en CU Mediae; Sara Miguel Salado en la Asociación Miembros del Parlamento; Guillermo Junquera Núñez en CONEXX-Europe y Javier Delgado Chacón en Must.



Mientras que Lucas Rodríguez Marcos lo hará en Creative District;Martín Palomino Antolín en Europe Insights; Alba Serrano Losada en CONEXX-Europe; Libertad Moreno Luna en Must y Luis González Sánchez en la Oficina de Extremadura en Bruselas.



Además, María del Carmen Caro Montero estará en Quarein; Patricia Núñez Cortés en el Parlamento Europeo; mientras que Jaime Flores Luján y Alba Santana Serván están aún pendientes de destino.



Tras los seis meses de formación en estos destinos, los becados serán, entonces, destinados a empresas de la provincia de Cáceres, en las que desarrollarán su trabajo y ampliarán su formación durante otros seis meses.