ANPE Extremadura inicia una campaña de difusión medioambiental

El cambio climático, es una realidad, indiscutible. Por ello, con la finalidad de paliar la escala de la temperatura del planeta, nos sumamos a los acuerdos internacionales donde cerca de 200 países, entre los que se encuentra España, acordaron fijar en 1,5 ºC el umbral máximo de aumento de la temperatura del planeta.

Desde ANPE, señala que se debe "reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2040 en toda la UE si no queremos vivir los peores efectos del cambio climático. Y en particular, el 81% de la ciudadanía piensa que España no hace lo suficiente para luchar contra el cambio climático".

Además, añade que "nuestros océanos, mares, lagos y ríos, sufren la contaminación de la actividad humana, desde plásticos a carburantes, residuos químicos o basura industrial. Últimamente se ha descubierto una zona con abundancia de plástico, con un diámetro de aproximadamente 200 kilómetros".

ANPE añade que "sabemos y nos orgullecemos de la concienciación que existe en nuestros centros escolares sobre el cuidado del medioambiente. Por ello, además de todas las actividades que ya se realizan en los centros, talleres y proyectos, queremos aportar nuestro granito de arena con esta iniciativa, promoviendo, divulgando y adoptando unas sencillas medidas para contribuir en la lucha contra el cambio climático para centros escolares, docentes, alumnos y familias".