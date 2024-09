Guardiola no tratará financiación con Gallardo mientras no sea firme contra cupo catalán

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reiterado que no se reunirá con el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para abordar una postura común en materia de financiación autonómica, mientras no muestre una postura "firme" contra el acuerdo de su partido con ERC para una financiación singular para Cataluña.



"Todo me parece un poco de teatro", ha lamentado Guardiola, para referirse a la carta remitida por Gallardo la semana pasada en la que le pide una reunión para aunar posturas de cara a la negociación del modelo de financiación, al tiempo que su partido rechaza en la Asamblea, este pasado jueves, una propuesta de pronunciamiento del PP contra el concierto catalán.



"No sé para qué se quiere sentar conmigo", ha expresado la mandataria extremeña, después de que la iniciativa de los 'populares' en la Asamblea no saliera adelante --Unidas por Extremadura y Vox se abstuvieron-- para rechazar "el concierto separatista" y el pacto PSC-ERC que supone "romper el Estado" así como "la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".



"No entiendo qué pide el señor Gallardo", ha señalado al recordar que todos los grupos políticos suscribieron una declaración sobre financiación autonómica, para añadir que se sentará "encantada" con él "cuando su posición sea firme y en lugar de mirar los intereses de Pedro Sánchez y decir muy bajito en Ferraz que hay que aclarar en qué va a consistir este pacto", rechace "con contundencia" esta "tropelía que se quiere hacer con el Estado" que afecta a Extremadura y al resto de comunidades autónomas.



"En cuanto él haga eso y se pronuncie y vele por el interés de nuestra tierra y de los extremeños, yo estaré encantada de ir de la mano y de que se sume a esta justicia que está pidiendo Extremadura desde hace poco más de un año".



Respecto a que la iniciativa del PP no obtuviera ningún apoyo en el parlamento extremeños, ha aseverado que "solos o acompañados" el PP extremeño va a "seguir luchando y reivindicando por lo que le corresponde a esta tierra".



"El silencio en Extremadura se ha acabado. Nosotros vamos a seguir exigiendo la financiación justa que necesita Extremadura, vamos a seguir exigiendo las inversiones que necesitamos", ha reafirmado Guardiola.