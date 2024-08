Extremadura registra siete ahogamientos en el primer semestre de 2024, ninguno en julio

Ep

Siete personas han fallecido en Extremadura por ahogamiento en lo que va de año, mismo balance que hace un mes, después de que no se haya registrado ningún nuevo caso en el mes de julio.

En toda España se registraron 93 muertes por ahogamiento en julio, tercer mes con más personas ahogadas en los espacios acuáticos españoles en los últimos diez años, y alcanzando los 291 fallecimientos entre el 1 de enero y el 31 de julio este año.

El dato de muertes en julio en España, una media de tres por día, solo es superado por el mismo mes de 2017 y 2019 en los últimos diez años, en que se dieron 95 muertes cada una de esas anualidades, en las que existe serie histórica del INA, la única estadística que recoge a diario los fallecimientos en los espacios acuáticos de España a través del Sistema Integrado de Gestión de Datos de Incidencias en el Medio Acuático (SIFA).

Hasta ahora, solo los primeros siete meses de 2017 habían sumado más óbitos por esta causa, con 306, mientras que las 291 muertes en el mismo período de 2024 suponen 42 más que el mismo período del año anterior (enero-julio de 2023).

En concreto, en julio de 2024 ha habido 14 ahogamientos mortales más que en este mes de 2023, en que se dieron 79. Julio es, además, el mes del año que más muertes suma desde 2015, con 770, que suponen el 20 por ciento de los fallecimientos por ahogamiento no intencional desde que comenzó a realizarse el INA.

POR COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, en julio pasado la Comunidad Valenciana registró 16 ahogamientos mortales, Andalucía (13), Galicia (10) y ocho en cada uno de los territorios de Canarias, Cataluña e Islas Baleares.

Es destacable que cinco de las once muertes por esta causa que lleva registradas la Región de Murcia, que es uniprovincial, se dieron en el pasado julio, y también que ese mismo mes se produjeron 7 de las 15 de Castilla y León, región de interior. Un hecho que se repite en la Comunidad de Madrid, con cuatro ahogamientos en julio de los seis que lleva datados este año, y Aragón, con 4 de 8.

Cada uno de los territorios de Castilla-La Mancha, Cantabria y País Vasco han registrado dos fallecimientos en el último mes, mientras que Asturias, Navarra y La Rioja han sumado una muerte cada una.

Un ahogamiento no intencional ha ocurrido en Melilla, que no registraba otro caso desde febrero de 2021 y con este acumula 3 desde 2019. No se ha tenido conocimiento de ninguna muerte en julio en Extremadura ni en Ceuta.

En lo que va de año, Galicia, con 46 personas fallecidas; Andalucía, con 45; y la Comunidad Valenciana, con 43; suman el 46 por ciento del total nacional, por delante de Canarias (30), Cataluña (27), Islas Baleares (16), Castilla y León (15), Región de Murcia (11) y Asturias (10).

Castilla-La Mancha y Aragón acumulan 8 cada una, Extremadura (7), Cantabria, Comunidad de Madrid y País Vasco han registrado 6 cada territorio en lo que va de 2024, Navarra (4), La Rioja (2) y Melilla (1).