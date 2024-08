Extremadura desconfía de convocatoria Conferencia de Presidentes anunciada por Sánchez

La portavoz y Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha recibido con desconfianza el anuncio de Pedro Sánchez sobre la celebración de la próxima Conferencia de Presidentes, motivo por el cual mantiene el recurso contencioso administrativo presentado ante el Supremo.

Después de que el presidente del Gobierno anunciara este pasado martes en Mallorca la próxima celebración en Cantabria de dicha conferencia, que se comenzará a preparar en septiembre, añadiendo que tampoco comparte la temática principal del citado foro, en este caso la vivienda.

Cabe recordar que la presidenta extremeña, María Guardiola, viene defendiendo la convocatoria de este foro que reúne a los ejecutivos autonómicos con el estatal, para abordar la futura reforma del sistema de financiación autonómica.

Según Bazaga, "no podemos retirar nada porque no confiamos en que pueda ser. Es una manifestación de intenciones que no tiene más".

En esta línea, ha señalado que en el gobierno extremeño están "muy preocupados" y que el anuncio de Sánchez no aporta "ninguna certidumbre de nada".

Por tanto, ha insistido en que "de momento se mantiene todo", en alusión al recurso presentado la semana pasada ante el Supremo, tal y como avanzó este pasado martes la propia presidenta de la Junta, porque "esto solo es una manifestación de intenciones", como han "visto muchas".