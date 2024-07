Feijóo arremete contra Vox por "pasarse de frenada" y haber "descarrilado"

Ep.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra Vox este viernes por su "disparatado movimiento" de romper los pactos autonómicos con el PP, un paso con el que, a su juicio, se ha pasado de "frenada" y ha "descarrilado".

Tras denunciar la "pinza" que hacen el Gobierno de Pedro Sánchez y la formación de Santiago Abascal, ha pedido a Vox que "no entorpezca la gobernabilidad en las comunidades" ni "tampoco el cambio político en España" porque "es imparable".

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios después de que este jueves la dirección nacional del Vox acordase romper los pactos autonómicos con el PP en cinco comunidades y pasar a la oposición escudándose en el 'sí' del PP al reparto de menores migrantes. Abascal culpó directamente a Feijóo de esa decisión y habló de "estafa".

El jefe de la oposición ha arrancado su intervención lamentando que sigan los "sobresaltos y espectáculos" en España tras esta decisión de "una facción de la dirección nacional de Vox" que, a su juicio, "ha logrado imponerse al resto del partido" para romper los pactos de gobierno en Aragón, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.

"NO ESTAMOS DISPUESTOS A TRAGAR CON CUALQUIER COSA"

Feijóo ha recordado que Abascal planteó una "amenaza pública" al PP por el reparto de menores migrantes "sin ningún tipo de contacto previo" con el PP, un "volantazo" que, a su juicio, consistía en pedir al PP que fuese "irresponsable, insolidario y que incumpliese los acuerdos" sobre ese reparto ya acordado con anterioridad en la Conferencia Sectorial de Infancia.

"Pues si se trata de esto, ok. Agradecemos los servicios prestados de los miembros de Vox que han integrado los gobiernos", ha apostillado. Tras asegurar que el PP no va a renunciar a sus principios, a sus compromisos y a la "palabra dada", ha recalcado que "todos los españoles pueden tener claro que no están dispuestos a tragar con cualquier cosa", dado que el PP cumplirá la ley, asumirá sus responsabilidades como partido de Estado y "será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de la nación".

"Nuestro partido tiene palabra, tiene principios, tiene experiencia de Gobierno y tiene madurez política", ha proclamado, para dejar claro que el PP no va a "actuar jamás bajo ningún chantaje, ni del Gobierno ni de ningún partido político".

"Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención", ha declarado, para señalar que este paso de Vox no les "desvía" de su objetivo de servir a los españoles y de seguir "ofreciendo una alternativa sólida y útil" al actual Gobierno de Sánchez.

SEGUIR ADELANTE CON SUS COMPROMISOS EN LAS CINCO COMUNIDADES

En este punto, Feijóo se ha dirigido a los 11 millones de ciudadanos que viven en estas cinco comunidades autónomas que gobernaban con Vox para dejar claro que el PP va a seguir adelante con sus compromisos y funcionando, asegurando "el buen gobierno".

"No oculto, porque no sería sincero, que algún tipo de dificultad añadida van a tener, pero yo confío plenamente en los presidentes autonómicos, a los que quiero agradecer su sentido de Estado y su liderazgo en el Gobierno", ha dicho, para añadir que "redoblarán su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad perpetrada" por Vox y demostrando que los gobiernos del PP son "mejores" que el de Sánchez.

Tras subrayar que sus presidentes han sido "responsables" y "valientes", ha afirmado que la palabra que el PP dio a los ciudadanos "sigue intacta" y es Vox el que "ha cambiado". "Han cambiado los socios europeos que Vox ha elegido, han cambiado sus preocupaciones electorales y no sabemos si ha cambiado algo más", ha señalado, aludiendo de forma implícita al resultado de Alvise en las europeas y que los de Abascal se incorporen ahora al grupo del primer ministro húngaro, Viktor Orban.

Feijóo ha garantizado que sus presidentes se seguirán centrando en las preocupaciones de los ciudadanos: "Si Vox se quiere borrar, allá ellos. Pero sí les pido que no entorpezcan la gobernabilidad en las comunidades autónomas ni tampoco el cambio político en España, porque el cambio político en España es imparable, quieran o no", ha demandado.

Tras asegurar que los gobiernos del PP "no sólo funcionan sino que son la mejor y la única alternativa al desastre de la política migratoria del Gobierno de la nación", ha denunciado que ahora mismo están "sometidos a una pinza": "al castigo del Gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox", un partido que "ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan antes que gestionar los problemas de la gente".

"Curiosa forma de entender el patriotismo, la de dejar abandonados a comunidades autónomas que lo están pasando mal, desde luego, esa no es nuestra forma de entender el patriotismo", ha enfatizado Feijóo, que ha avisado a ese partido que "gobernar implica tomar decisiones correctas, sean o no cómodas" y "afrontar problemas, no rehuirlos".

Tras acusar a Vox de haberse "obsesionado" con el PP en los últimos tiempos, ha asegurado que el PP "va a seguir haciendo oposición al sanchismo" y ha reiterado que a estas alturas de su vida no le va a "imponer chantajes nadie".

DEFIENDE LOS PACTOS DE PP-VOX EN AYUNTAMIENTOS

Al ser preguntado por las palabras de Abascal amenazando ahora los pactos del PP con Vox en los ayuntamientos si colaboran activamente en el reparto de menores migrantes, Feijóo ha señalado que si van a quedar afectados o no los gobiernos municipales "solo la puede responder Vox" y ese partido tendrá "que explicar hasta dónde llega el alcance de su decisión" que, a su juicio, es "disparatada".

"¿El PP va a seguir haciendo oposición al PSOE? La respuesta es que sí. ¿Vamos a seguir cumpliendo los acuerdos municipales que tenemos suscristos con Vox? La respuesta es que sí. ¿Vamos a garantizar la estabilidad política en los ayuntamientos, cumpliendo nuestro programa electoral y el programa de gobierno pactado con Vox? La respuesta vuelve a ser que sí", ha afirmado.

En este sentido, ha recalcado que el PP apostará "por la responsabilidad y por el mantenimiento de la estabilidad" en los ayuntamientos en los que tienen pactos "con cualquier fuerza política".

Tras insistir en que la dirección que Vox que encabeza Abascal ha "obligado a dimitir" a sus cargos en comunidades, ha indicado que Abascal "ha ayudado sin duda a Pedro Sánchez en uno de sus peores momentos" porque ha evitado que los titulares de hoy sean los de su mujer sentada en un banquillo contestando a un juez y que los escándalos de su hermano formen parte de las portadas.

PIDE RETIRAR LAS PALABRAS DE QUE PP ES CÓMPLICE DE VIOLACIONES

Además, ha criticado duramente las declaraciones de Abascal acusando al PP se ser cómplice de "violaciones" y "machetazos" por aceptar el reparto de menores migrantes, una "hipérbole" que ve "reprochable".

"Lo que sí le puedo asegurar es que yo no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos. No me parece de recibo. Mi partido no es cómplice de violaciones ni de machetazos", ha proclamado, para pedir que se retiren esas palabras.