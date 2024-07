Gobierno pondrá a disposición de Extremadura 1,7 millones por acoger 30 menores migrantes

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado este jueves que el Ejecutivo nacional ha puesto a disposición del conjunto de las comunidades autónomas 20 millones de euros, de los cuales a la región extremeña le corresponden algo más de 1,7 millones para los 30 menores migrantes no acompañados que asumirá.

Así lo ha enmarcado en una "muestra de la solidaridad por ambas partes" y en un trabajo conjunto de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, mientras que sobre la posibilidad de que Vox rompa el pacto con el PP que mantiene en cinco gobiernos autonómicos y si podría llevarse a cabo en Extremadura, Quintana ha reconocido que lo desconoce.

Del mismo modo y sobre cómo valora la inestabilidad que ello podría genera, ha instado a que se le permita hacer declaraciones desde un punto de vista institucional, de solidaridad, del Gobierno de España, a la par que ha considerado que si a Extremadura se le asignaban 30 menores migrantes no acompañados y lo "acepta", como extremeño se siente "orgulloso" de que esta comunidad autónoma sea solidaria.

"Y si una parte de este gobierno de Extremadura no quiere ser solidaria, ya lo sabemos. Pero yo creo que la solidaridad y la solución a un drama humano, se tiene que demostrar con hechos, y hay gente, y lo sabemos, que quieren ser insolidarios y lo quieren llevar hasta las últimas consecuencias, y quieren hacer pagar la factura en otras cosas que a lo mejor no tiene nada que ver", ha remarcado, junto con que no va a "entrar en la parte partidista".

"Pero sí que tenemos que tener claro que esta sociedad española solidaria debe poner un cordón sanitario a los insolidarios y a los intolerantes", ha señalado acto seguido el delegado, quien respecto a los menores migrantes no acompañados ha insistido en tildarlo de un "drama humano tremendo" que se tiene en Canarias, y que es "muy fácil hablar de esto" sin conocer dicho "drama" que está produciéndose en esta comunidad, "por cierto, gobierno Partido Popular - Coalición Canaria".

En este marco, "este problema se tiene que resolver con solidaridad del Estado español", que son el Gobierno de España, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, "que son las que tienen verdaderamente la competencia", a la vez que se ha referido al acuerdo de Canarias con el Ejecutivo Central con la intención de modificar la ley y hacer "obligatorio esa solución de ese problema".

Mientras tanto, a Extremadura en el año 2022 llegaron 22 menores por esos repartos, en el año 2023 fueron asignados un total de 25 y "no vino ninguno", y este año se han asignado 30 y, como delegado del Gobierno, le "agrada que la Junta de Extremadura diga que acepta esos 30" al ser "un elemento de seguridad", porque "los españoles somos solidarios y tenemos que ser solidarios y estamos comprobando cómo la extremaderecha no es solidaria".

"Lo estamos comprobando y yo creo que eso lo dice absolutamente todo. Yo pido responsabilidad al Partido Popular, el Partido Popular de Canarias, junto con el Gobierno, que es donde está verdaderamente el problema, pretenden una modificación de la ley para hacer obligatorio esta transferencia de estos menores no acompañados", ha reafirmado, "que es un drama un auténtico drama humano" y en aras de que "se trasladen a otras comunidades autónomas".

Así y ante el hecho de que "Extremadura haya sido quien haya dado este paso" le parece "importante" y el siguiente también ha sido el apoyo financiero de la Administración General del Estado, aunque la competencia sea de la comunidad autónoma, a tenor de lo cual ha considerado que esa es la "vía" por la que se tiene que ir y ha pedido "la responsabilidad" del PP porque entiende que "son solidarios", "así lo demuestran algunas comunidades" y se tiene que resolver este "problema".

"Canarias tiene un verdadero problema, Europa tiene un verdadero problema en este punto", ha incidido, junto con que la entrada actual de los migrantes al continente europeo es a través de la región canaria y, ante ello, se tiene que demostrar la solidaridad, pero que "hay otros que no les importa no ser solidarios, que presumen de no ser solidarios, y quieren llevar hasta extremos su insolidaridad humana ante un drama".

"Pues así los conocemos, así lo conocemos, tendremos que poner un cordón sanitario a esta extremaderecha", ha apuntillado. También se ha preguntado cómo no se va a ser solidario ante este caso que atañe a menores, y ha abundado en que "algún" partido ni son ni quieren ser "solidarios". "Y yo lo acepto, pero ya sabemos quienes son y por eso se ha puesto el cordón sanitario en Francia, habrá que ponerlo aquí también", ha dicho.

REGISTRO DE LA UCO EN LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

Por otro lado y sobre el registro que realizó ayer la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las dependencias de la Diputación de Badajoz en relación a la investigación relacionada con el hermano del presidente del Gobierno, José Luis Quintana ha insistido en que es un procedimiento judicial y que está declarado el secreto de sumario.

Al mismo tiempo ha incidido en que, como dijera este miércoles, está "seguro" de que "no hay absolutamente nada", así como que "se harán las investigaciones oportunas" y, "lógicamente", una vez que finalicen "todos sabremos que ha sido por una denuncia de un pseudosindicato con recortes de periódicos".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras recibir con motivo de su despedida al coronel delegado de Defensa, Jesús Antonio Caballero, y reunirse posteriormente con el alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, con quien ha hablado sobre proyectos del Gobierno en la localidad, como la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil o el estado del estudio informativo de la carretera nacional 430 en el establecimiento del '2+1' en el que se está trabajando.