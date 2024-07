Bazaga: Extremadura "es solidaria, pero necesita medios" para atender a menores migrantes

Ep.



La Junta de Extremadura ha señalado respecto al reparto de menores migrantes que llegan a las costas de Canarias que esta comunidad "es solidaria", pero también "necesita medios y recursos para dar este servicio, esta atención a los jóvenes".



De esta forma se ha pronunciado la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, a preguntas de los periodistas sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este miércoles en Canarias, y a la que la comunidad extremeña "asiste lógicamente" porque "es responsable".



Una reunión a la que acudirá la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, "no solamente para escuchar y conocer y votar y tener voz y voto en lo que allí ocurra", sino también para "exponer la situación particular que cada comunidad".



A su juicio, en este encuentro se tiene "que entender que no todas las comunidades están en igualdad en su capacidad sanitaria, en sus recursos económicos, para atender a estos chicos", ha resaltado la portavoz de la Junta, quien ha reiterado que la consejera expondrá que "Extremadura es solidaria con esta situación humanitaria" y pondrá encima de la mesa su posición.



Así, Bazaga ha recordado que desde el principio, Extremadura viene reclamando al Gobierno "coordinación" en esta materia, así como "recursos para que esto no llegue al punto en el que estamos y podamos atender, que es lo principal a estos chicos que necesitan esa atención", tras lo que ha reiterado que "Extremadura es solidaria, y siempre lo será".



AMENAZAS DE VOX



En ese sentido, y respecto a las amenazas de Vox sobre que romperá los gobiernos regionales que mantiene con el PP en caso de que se acojan menores migrantes, la portavoz de la Junta de Extremadura ha señalado que "no hay preocupación" en el Ejecutivo regional, y ha instado a que "antes de hablar sobre rupturas", se debe "reflexionar sobre lo que se ha conseguido y sobre cómo este cambio ha beneficiado a Extremadura".



Y es que, según ha señalado Bazaga, en este momento "las familias gozan de mejor estabilidad económica", Extremadura tiene "menos paros y más exportaciones" y ha "dejado el infierno fiscal en el que estábamos", ha apuntado.



"Un pacto se rompe cuando no se cumple. Nosotros tenemos 60 medidas que vamos a cumplir y en ellas no está esta actuación", ha reafirmado la portavoz de la Junta, quien ha considerado "importantísimo ver cómo Extremadura está funcionando y cómo está recibiendo estas actuaciones de este pacto", ha concluido.