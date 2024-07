Bazaga: Junta lucha contra negación violencia LGTBI y, Unidas recuerda que Vox es socio

Ep



La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha subrayado que la Junta de Extremadura está luchando frente a la negación de la violencia contra el colectivo LGTBI "con políticas y con acción", y aunque incide en que esta materia se han dado "pasos importantes", ha reconocido que aún "queda mucho por hacer".



De este modo ha respondido este jueves en el pleno de la Asamblea a una pregunta formulada por la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero en la que ésta ha considerado que el Gobierno autonómico "tiene que agachar la cabeza" por negar --en referencia a la ultraderecha-- que "existan delitos" contra el colectivo LGTBI o contra las violencias de género.



"Sus penas son las nuestras. No puede creer que todo lo terrible que nos cuenta nosotros somos inmunes a todo esto. ¿Por qué nos culpa a nosotros de todo lo que está pasando?", ha preguntado Bazaga a la diputada de Unidas por Extremadura.



Así, en su respuesta la consejera ha destacado que la Junta "implementa políticas para garantizar el respeto a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de todas las personas", y demuestra su "compromiso" y "trabajo" con las personas LGTBI e impulsa políticas demandadas por este colectivo y sus entidades representativas.



En este punto, ha remarcado que la primera medida está en los primeros Presupuestos regionales aprobados por el Gobierno de María Guardiola, porque "a la Junta le preocupan los delitos por la LGTBIfobia" y, en consecuencia, ha aumentado la dotación económica de las oficinas de atención de víctimas de 60.000 a 70.000 euros.



También, bajo el planteamiento de que el "pilar básico" para combatir la discriminación y la violencia es la prevención, ha recordado que la Junta ha destinado 7.000 euros en sensibilización en el entorno rural, partida que "no había existido nunca" para el colectivo LGTBI.



"Tomamos medidas y llevamos a cabo acciones", ha espetado Bazaga, quien ha recordado que Igualdad desarrolló en el pasado Día Internacional del Orgullo LGTBI una campaña con el lema 'Más allá de amar es cuestión de ser'.



De este modo, tras afirmar que se han dado "pasos importantes" en esta materia, ha reconocido en todo caso que "queda mucho por hacer" y hay por tanto que seguir "dando pasos", la consejera ha rechazado las críticas y el "pesimismo" que lanza Unidas por Extremadura ante lo que la Junta está haciendo para el colectivo LGTBI.



"A las asignaturas pendientes con estas personas (LGTBI) estamos respondiendo con escucha, con trabajo en equipo con ellos, con políticas y con acción", ha remarcado Bazaga, quien ha señalado que en este sentido la Junta trabaja en desarrollar el reglamento de la Ley 12/2015 de Igualdad, está abordando el Plan Integral sobre Educación, y está "luchando frente a la negación de la violencia".



"No nos acuse de lo que no es. No haga política de las desgracias. Nosotros estamos con los que nos necesitan", ha concluido a Unidas por Extremadura.



CRÍTICAS AL GOBIERNO PP-VOX



Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha considerado que el Gobierno autonómico, conformado por PP y Vox, "tiene que agachar la cabeza" por negar --en referencia a la ultraderecha-- que "existan delitos" contra el colectivo LGTBI o contra las víctimas de violencia de género.



Ha defendido así que "no hay justificación ni respuesta alguna, no hay justificación posible para las personas LGTBI" por parte de quienes niegan este tipo de "violencia", y ha incidido en que "si parte del gobierno niega que existan estos delitos o contra las víctimas de violencia de género todo el gobierno es culpable".



Al respecto, ha recordado que el Gobierno de la Junta está formado por PP y Vox y que, por tanto, "no se puede ir alardeando de discursos por la diversidad, el compromiso por los derechos LGTBI y afirmando que en Extremadura no hay sitio para discriminación, las agresiones y los insultos al colectivo LGTBI cuando sí los hay".



"Sí hay sitio para la discriminación, agresiones e insultos, y hay sitio porque están sentados todos juntos", ha espetado a PP y Vox, a los que ha recriminado que "cada vez que hablan sube el pan".



En este sentido, Fernández Cordero ha repetido un refrán alemán que indica que "si en una mesa hay un nazi y 10 personas sentadas, en esa mesa hay 11 nazis" para señalar a continuación que "con la Junta pasa bastante igual", toda vez que "si parte del gobierno niega la violencia contra el colectivo LGTBI y la otra parte es cómplice silencioso, blanco y en botella".



Al respecto, ha incidido en que "a nadie se le agrede ni mata por ser familia numerosa ni por ser señores bigotudos" --en alusión a unas recientes declaraciones de un diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura--.



"Negar el odio al colectivo LGTBI lo primero es negar la realidad y dato mata relato, lo segundo es irresponsabilidad y lo tercero maldad a conciencia", ha dicho Fernández Cordero, quien ha añadido que "todo esto hace que los que hacen esa discriminaciones, agresiones e insultos estén amparados".



Como datos, la diputada de Unidas por Extremadura ha recordado que en el primer cuatrimestre de 2024 se han registrado 25 agresiones a personas LGTBI que han subido a 33 hasta julio, y de las que el 32 por ciento han sido amenazas, el 24 por ciento insultos, el 20 por ciento agresiones físicas y una agresión sexual.