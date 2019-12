AMUS aboga por una alianza europea a favor del Milano Real

La asociación AMUS ha convocado -del 28 de noviembre y hasta este martes, 3 de diciembre- a expertos e instituciones de diferentes países para sentar las bases en una serie de acciones para una especie catalogada en peligro de extinción como es el Milano real.

Así pues, en un encuentro de "gran cordialidad y hacer cooperativo", expertos y entidades de Portugal, España o Inglaterra han compartido una interesante puesta en común en donde se han dado a conocer aquellas áreas idóneas para esta especie en el suroeste ibérico para un proyecto pionero de reforzamiento de poblaciones que comenzará en 2020.

Y es que, según precisa este colectivo en una nota de prensa, el suroeste de Extremadura y el Noroeste en Andalucía han sido las dos áreas seleccionadas para esta visita.

De este modo, la Royal Society for the Protection of Birds y de Natural England, Duncan Orr-Ewing y Richard Saunders representantes respectivamente de estas entidades, así como investigadores de reconocido prestigio como Javier Viñuelas (IREC/CSIC) o Miguel Ferrer (investigador del CSIC y director de la Fundación Migres) han sido parte del estamento de expertos convocado para este encuentro por AMUS en el marco de un proyecto que arrancará en 2020.

El objetivo será reforzamiento de esta amenazada rapaz en el suroeste ibérico con aves procedentes de Inglaterra, precisa este colectivo.

En este proyecto en el que participan junto a AMUS socios en 16 países de la UE, la implicación y participación de las entidades británicas es "esencial", y durante esta visita uno de los principales objetivos ha sido mostrar las características y la potencial idoneidad del estado de conservación del hábitat para el milano real de las zonas donde se pretende actuar.

Igualmente, se ha mostrado la "excelente" cooperación por parte de diferentes agentes que estarán implicados en este proyecto, donde se incluyen desde autoridades ambientales regionales, autoridades locales, propietarios y gestores privados (Royal Society for the Protection of Birds, Natural England, Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, ayuntamientos de Oliva de la Frontera, Valencia del Mombuey y entidades del tercer sector entre otras) Duncan Orr-Ewing, como experto en la conservación del milano real de la RSPB, y Richard Saunders, representante de la entidad gubernamental responsable de la conservación de especies silvestres en Inglaterra, han formado parte junto a otros de reconocido prestigio, del panel de expertos que estarán asesorando y acompañando la ejecución de las acciones de este futuro proyecto.

Cabe destacar que esta visita es el resultado y la continuación de un proyecto iniciado por AMUS en 2018 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el proyecto que se iniciará en 2020 implementará acciones pioneras para la conservación de la especie a nivel ibérico.