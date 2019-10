Unidas Podemos llevará al Parlamento Europeo peticiones plataformas extremeñas antiminas

Las eurodiputadas de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop y Sira Rego llevarán a Bruselas, a través de la Comisión de Peticiones al Parlamento Europeo y de la Unión Europea, las reivindicaciones de las plataformas extremeñas antiminas, ya que "Extremadura no puede convertirse en una colonia del siglo XXI".



Así lo ha puesto de manifiesto la eurodiputada extremeña Eugenia Rodríguez Palop, en la visita que ha realizado este martes junto a su compañera Sira Rego, a los terrenos donde se proyecta una mina de litio a cielo abierto en las inmediaciones de la ciudad de Cáceres y se han reunido con las plataformas 'Salvemos La Montaña', 'Salvemos Las Villuercas', Sierra de Gata Viva, Tamuja y La Raya Sin Minas.



Durante esta visita, Rodríguez Palop y Rego han coincidido en mostrar su rechazado a las actividades extractivas que se proyectan en la región extremeña.



Así pues, en declaraciones a los medios de comunicación durante esta visita, Rodríguez Palop ha resaltado que Extremadura "tiene sol, tiene agua y tiene importantes recursos naturales para apostar por las energías renovables", que generarán, según la eurodiputada, empleos verdes sin dejar residuos en el territorio.



Por eso, la eurodiputada extremeña ha considerado que "proyectos de este tipo en Extremadura nos parecen un atraso y una forma de subdesarrollo increíble", y ha señalado que en diferentes partes del mundo la gente se está oponiendo a las actividades extractivas, como en América Latina, donde ha señalado que la minería está provocando importantes movimientos de la población, en ocasiones con resistencia armada, "y no queremos ver a Extremadura convertida en un polvorín".



Además, Rodríguez Palop ha advertido que la Unión Europea no puede imponer que se abra una mina de litio en la ciudad de Cáceres, a pesar de que haya considerado este tipo de mineral como estratégico.



"Aunque ha habido intentos, mediante la Directiva Bolkestein, para obligar a los ayuntamientos a pedir permiso a la Unión Europea para iniciar determinados tipos de proyectos, hoy esa directiva está bloqueada", ha señalado María Eugenia Rodríguez, quien ha apuntado que se sigue "teniendo autonomía para tomar decisiones a este respecto".



Por su parte, Sira Rego ha puesto el foco en los tratados de libre comercio que están permitiendo que grandes multinacionales, "algunas canadienses, otras estadounidenses, y en el caso de Cáceres, una australiana", se estén repartiendo el botín de los recursos del planeta, tal y como informa Unidas Podemos en una nota de prensa.



Igualmente, ha advertido de la "enorme contradicción" que supone que la Unión Europea esté impulsando proyectos como el de la mina de litio en Cáceres para garantizar los recursos "a costa de esquilmar los territorios".



Por último, Sira Rego ha mostrado su oposición a que la Unión Europea esté fomentando este tipo de proyectos de las multinacionales "que generan un gran impacto y un muy bajo retorno social y económico en el terreno", y ha asegurado que llevarán a Bruselas las peticiones de las plataformas contra las minas extremeñas a través de la Comisión de Peticiones al Parlamento Europeo y de la Unión Europea.