Adenex y Ecologistas afirma que "nada impide" que se ejecute la sentencia de Valdecañas

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) y Ecologistas en Acción en la región han insistido en que "nada impide" que se ejecute la sentencia de demolición del Complejo Isla de Valdecañas, donde "se está desprotegiendo" la Red Natura 2000.

Además, ambas organizaciones han asegurado que están recibiendo "fuertes presiones" tras dicha sentencia toda vez que han subrayado que "los intereses de los propietarios" van encaminados "a que no se derribe a costa de lo que sea".

Así lo han manifestado este lunes en rueda de prensa en Mérida la abogada de Adenex, María Ángeles López, y el coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura, Ángel García Calle, quien ha afirmado que "han detectado que hay fuertes presiones" a los dos grupos ecologistas que están "implicados en este procedimiento judicial, fuertes presiones mediáticas".

"Somos conscientes de que los intereses de los propietarios, la mayoría poderosos e influyentes, van en la dirección de que el complejo no se derribe a costa de lo que sea; esas presiones pues evidentemente se están dando en todos los intervinientes del proceso judicial", ha espetado.

"UNIÓN" DE AMBAS ORGANIZACIONES

Asimismo, García Calle ha apuntado que "algún medio (de comunicación) ha pretendido visibilizar una desunión" entre ambos grupos ecologistas "que no existe en absoluto". "Queremos ratificar la unión que hay por parte de Ecologistas en Acción y Adenex en este procedimiento", ha afirmado.

"Somos dos asociaciones que hemos ido de la mano desde el principio del procedimiento judicial y acabaremos juntos este procedimiento judicial, eso lo puedo confirmar", ha remarcado el representante de Ecologistas en Acción, quien ha añadido que ambos grupos están "haciendo el papel" que les "ha encargando la sociedad" y que es "comprobar que en temas de medio ambiente se cumpla la ley".

"El complejo, y así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) y lo ha ratificado el Tribunal Supremo (TS), es ilegal y hay que derribarlo, pero no porque lo digamos los ecologistas, los ecologistas simplemente nos hemos convertido en portavoces de lo que dice la ley", ha aseverado.

Así, ha señalado que ambas asociaciones no tienen "ningún interés en hacer daño a nadie" pero "las leyes hay que cumplirlas" y "las tienen que cumplir todos".

García Calle ha indicado que están "ante la fase final" de un procedimiento judicial que ha sido "largo, tedioso y complejo" en la que "se trata simplemente de ejecutar una sentencia que declaró ilegal la urbanización Valdecañas y que exige que los terrenos vuelvan a su estado primigenio".

"Es cierto que lo que se decida en este procedimiento judicial, la demolición o no, va a tener repercusiones importantes dentro y fuera de Extremadura", ha subrayado, toda vez que ha explicado que "hay casos similares y hay muchos intereses en saber cómo va a acabar este procedimiento".

Del mismo modo, García Calle ha indicado que "ninguno" de los argumentos "tan manoseados" y utilizados por la Junta y los promotores como el "empleo que se iba a crear o se había creado en la zona" y el "crecimiento económico que justifique el no derribo" se "han esgrimido" para la no ejecución de la sentencia.

"La Administración no ha conseguido demostrar que se haya creado un empleo que haya que mantener ni han conseguido demostrar que haya un crecimiento económico en la zona que justifique el no derribo del complejo", ha afirmado.

Así, ha detallado que "se ha intentado argumentar" que "puede haber un daño medioambiental en caso de que se ejecute la sentencia" por lo que, según ha dicho, las partes solicitaron una prueba pericial que se encargó a la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC) que es "un órgano del que no cabe ninguna duda".

A este respecto, García Calle ha indicado que "contundentemente esos científicos han conseguido demostrar que el daño medioambiental con el derribo del complejo no existe", por lo que el TSJEx "debe decidir, a la vista de esa prueba pericial, si desmantelar o no".

"DEMOLICIÓN SELECTIVA"

Por su parte, María Ángeles López ha explicado que la propuesta que hacen ambos grupos es "lo que propone el peritaje" porque "tampoco" ven "otra alternativa", es decir, la "demolición selectiva" del complejo, "demoler la superficie", hacerlo "con el máximo cuidado" y "que se puede apoyar con una ayuda de revegetación posterior".

López ha reseñado que "lo que viene a decir el peritaje" es que "si se deja con esa demolición selectiva" de forma que "las máquinas entren por las vías que ya hay hechas sin tener que invadir más terreno", en "unos 50 años, el impacto de demoler es del 1 por cien de conservar la urbanización 50 años más".

A este respecto, la representante de Adenex ha asegurado que "las otras partes han intentado desacreditarlo (el informe pericial)" argumentando que es "subjetivo" y que han propuesto "cumplir lo que no han cumplido: la declaración de impacto ambiental".

Así, López ha insistido en que este tema está "en un momento importante" porque "al final las sentencias si no se ejecutan, no es justicia" y ha asegurado que el TSJEx le dio "una importancia máxima" a la prueba pericial del CSIC porque "no estamos solamente ante un tema urbanístico" sino ante "la protección de la Red Natura" que "se rige por el derecho europeo", por lo que "Europa está muy vigilante de lo que pueda resultar de este procedimiento".

"He ahí la importancia de la ejecución de esta sentencia", ha subrayado, al tiempo que ha explicado que "hay un derecho europeo que está siendo vulnerado porque se está desprotegiendo, se ha descatalogado, se ha reducido un espacio de la Red Natura 2000".

En este sentido, la representante de Adenex ha detallado que el peritaje que "es muy contundente" llega a la "conclusión" de que "la mejor manera de proteger la Red Natura, de cumplir la normativa europea es mediante la demolición y restauración del espacio".

Finalmente, sobre el coste de la demolición, López ha apuntado que "se puede hacer de forma paulatina" y "selectiva" para que "no suponga un coste excesivo" y ha sostenido que "desde luego nunca van a ser las cifras que dice la Junta".

"Tenemos un ejemplo, una urbanización de la Costa Brava, que fue también demolido y el importe fueron nueve millones de euros, es decir, no tiene por qué ser un coste sumamente excesivo que arruine a nadie", ha enfatizado al tiempo que ha añadido que "además todas las pérdidas se pueden convertir en ventajas si se sabe utilizar bien y si con esos residuos se crea una industria de reaprovechamiento de residuos de demolición... esto puede dar lugar a un nuevo motor económico para la zona".