PSOE dice que el PP "miente" al decir que 660 millones invertidos vienen de PGEx de Rajoy

El portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, César Ramos, ha asegurado que el PP de Extremadura "miente" al decir que los 660 millones invertidos por el gobierno de Pedro Sánchez provienen de los presupuestos de Rajoy.



De hecho, Ramos ha asegurado que estos 660 millones invertidos por el gobierno de Sánchez durante este año "son consecuencia del compromiso del gobierno del PSOE con Extremadura", que ha "demostrado con un impulso sin precedentes a las obras del tren de alta velocidad en la línea que unirá Madrid con Badajoz".



En ese sentido, el diputado socialista ha explicado que las partidas consignadas para la alta velocidad de Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy de 2018 "fueron 260 millones de euros", de los que 76 millones eran para la provincia de Badajoz, y 184 millones para la provincia de Cáceres.



De esta forma responde César Ramos, a través de nota de prensa, a las declaraciones del PP de la provincia de Badajoz en las que aseguraba que los 660 millones de euros invertidos en el tren extremeño durante el Gobierno de Pedro Sánchez se corresponden con los presupuestos que le dejó elaborado el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.



Ante estas críticas, el diputado socialista ha considerado que el PP "debería callar cuando se trata de inversión y Extremadura", ya que estaban "acostumbrados a poner partidas presupuestarias que después no ejecutaba", además de "recortar permanentemente en las obras comprometidas en la región".



Por eso, "Extremadura solo puede tener palabras de agradecimiento con el actual ministro de fomento, José Luis Ábalos que es el que más ha invertido en Extremadura en menos tiempo".

Ramos ha considerado que el PP "debería tener un poco más vergüenza al hacer estas afirmaciones falsas", máxime "teniendo en cuenta que durante el año en funciones del gobierno de Rajoy esto le sirvió de excusa para paralizar las obras del AVE en Extremadura y dejar de invertir".



Esta forma de actuar se contrapone, a juicio del diputado socialista, con la actitud que ha seguido el gobierno de Pedro Sánchez, "que ha seguido licitando, incluso estando en funciones", ha indicado el portavoz de fomento del PSOE.



Según los datos que ha aportado César Ramos, en el año que lleva el PSOE en el gobierno de España se ha invertido en Extremadura, en actuaciones del tren de alta velocidad y tren convencional, alrededor de 720 millones de euros, unas partidas que "en ningún caso proviene de los presupuestos de Rajoy", ha remarcado el diputado socialista, quien ha añadido que se trata de "la misma cantidad que invirtió el PP en los 6 años y medio de gobierno de Rajoy".



Así, ha señalado que, durante la primera mitad del año 2018, en la que gobernaba el PP, "su ministro Iñigo de la Serna licitó por valor de 6 millones de euros", mientras que "en la segunda mitad de 2018, con un ministro socialista, José Luis Ábalos, se licitó por valor de 321 millones de euros", ha dicho.



"La mentira es algo habitual en el PP y más cuando se trata de hablar del tren de Extremadura, solo hay que recordar la visita de la ministra del PP Ana Pastor que en el año 2013 anunció que un tren de altas prestaciones circularía por Extremadura en 2015", ha recordado.



Según Ramos, la situación de retraso de las obras del tren extremeño de alta velocidad respecto a otras líneas "es consecuencia de los años de gobierno del PP", ya que según ha dicho, durante el mandato de Rajoy en el gobierno de España y Monago en la Junta de Extremadura "las obras licitadas se retrasaron respecto a lo previsto un mínimo de 3 años y hasta más de 5 años en muchas de ellas, duplicando y triplicando los plazos previstos inicialmente".



A esto se une que el PP "dejó caducar" la declaración de impacto ambiental entre Madrid y Oropesa, lo que supuso un retraso en la culminación de las obras completas entre Madrid y Badajoz, y ante lo que "el señor Monago y el Partido Popular de Extremadura nunca exigió al gobierno de su partido el cumplimiento de los compromisos con Extremadura", ha criticado.



"La mejora de los servicios ferroviarios en Extremadura ha venido de la mano del gobierno socialista" y una muestra de ello, ha aseverado César Ramos, son los "datos de puntualidad que estaban en un 68 por ciento cuando dejo el gobierno el PP y a día de hoy están al 88 por ciento", además de una "bajada considerable" en las incidencias.



Eso ha sido posible gracias a las actuaciones llevadas a cabo por el actual gobierno, "cambiando todos los trenes que circulaban por Extremadura por otros más fiables, cambiando los motores y revisando los sistemas eléctricos, entre otras muchas actuaciones", ha remarcado el portavoz de Fomento del PSOE.



Por todo ello, César Ramos ha concluido asegurando que el PP "además de mentir, muestra un gran desconocimiento" sobre las líneas ferroviarias que forman parte de las redes transeuropeas de transporte, ya que "la línea extremeña se encuadra dentro del corredor atlántico y no en suroeste ibérico" cuya denominación no existe en los organismos europeos.



Un error que el diputado socialista considera "entendible" teniendo en cuenta, ha dicho, que "mientras estaba el PP en el gobierno no hizo nada para el desarrollo de Corredor Atlántico centrándose exclusivamente en Corredor Mediterráneo", mientras el gobierno socialista "ha impulsado este corredor como prioritario a desarrollar en España", ha concluido.