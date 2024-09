Quintana replica a Comunidad de Labradores que no va a hacer "dejación" de sus funciones

Ep.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha replicado a la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo, después de que le haya acusado de "acosar y perseguir" a los agricultores con "inspecciones minuciosas", que no va a hacer "nunca dejación" de sus funciones, ni le va a decir a la Guardia Civil que "no inspeccione a nadie".

"Máxime", ha continuado, cuando se están quejando de un convenio que se lleva realizando en materia de colaboración en inspecciones de trabajo entre la Junta de Extremadura y la Guardia Civil.

"Solo se meten conmigo, pues ya lo dice todo la nota de prensa", ha señalado a preguntas de los periodistas, después de que la Clygal le haya acusado de "acosar y perseguir" a los agricultores, con "inspecciones minuciosas con un mero sentido recaudador" cuando se encuentran en plena recolección de la uva.

En este sentido, José Luis Quintana ha explicado que "leyendo esa nota de prensa está respondida", porque "se responde por sí misma", y que el hecho de hablar en la misma "de fiestas" o "independentismo" es "un claro ejemplo de que persigue una crítica política sin más" y que "nada tiene que ver con los agricultores".

Una formación "muy ligada a la política" a tenor de la cual ha señalado que "a lo mejor a lo que habría que invitarles es que concurran a las elecciones y se dediquen a la política", porque "no" le va a decir a la Benemérita "que no haga las inspecciones" y que "parece un poco ilógico", cuando "la misión, precisamente, de la Inspección de Trabajo, en combinación con la Junta de Extremadura y de la Guardia Civil es que se vigile que la contratación en el campo esté bien".

"Por cierto no hay ningún plan especial, es el plan especial en toda la comandancia de la Guardia Civil, no en Almendralejo, con lo cual solo se quejan en Almendralejo, pero se quejan en Almendralejo por la vinculación política de esta asociación", ha continuado Quintana.

Del mismo modo, ha considerado que es "un sinsentido todos los argumentos que exponen" y ha reafirmado que "desde luego" lo que "no" va a hacer es una dejación de funciones, ni "mandar" a la Guardia Civil "que no inspeccione". "Yo eso no lo voy a hacer nunca", ha asegurado.

Por otro lado y respecto a la recogida de aceitunas, ha avanzado que tienen convocado para el día 18 la presentación del programa para este año, pero que el pasado "funcionó el planteamiento de la Guardia Civil" y cuanto más caras valían las aceitunas, menos robos se produjeron "por el trabajo" y "por las inspecciones" de la Benemérita.

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que, junto a la responsable de Accem en Extremadura, Mar Gil, han presentado el programa de inserción laboral de esta entidad.