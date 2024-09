Extremadura trabaja ya en el recurso a la IGP Aceituna Manzanilla Sevillana

Ep.



La Junta de Extremadura está trabajando ya con Abogacía para analizar las posibilidades de recurrir la orden de creación de IGP para la Aceituna Manzanilla Sevillana por parte de la comunidad de Andalucía, por no estar "en absoluto de acuerdo" con la misma.



De este modo lo ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha incidido en que la Administración extremeña tratará así de "defender los intereses de los productores de la provincia de Badajoz que tienen esa manzanilla denominada carrasqueña en Extremadura".



"Llegaremos hasta donde tengamos que llegar", ha sentenciado Morán a preguntas de los medios sobre la cuestión este lunes en rueda de prensa para la presentación en Mérida de una guía sobre sanidad animal.



"Nosotros estamos firmemente convencidos, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los que son científicos, que saben de esto, y además así quedaba concluido en el propio proceso judicial que hubo anteriormente, la primera vez que quiso hacerlo la Junta de Andalucía, que la manzanilla sevillana y la carrasqueña son la misma aceituna... Genéticamente es lo mismo... Así se reconoce tanto la que tenemos nosotros como en otra zonas de Andalucía, y por lo tanto estamos convencidos de ello", ha indicado.



"La Junta de Andalucía ha vuelto a sacar esa orden de la IGP y nosotros desde la Junta de Extremadura estamos trabajando ya con la Abogacía de la Junta para ver las posibilidades de recurrir de nuevo esta orden porque no estamos en absoluto de acuerdo", ha apuntado.



"Y llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defender los intereses de los productores de la provincia de Badajoz que tienen esa manzanilla denominada carrasqueña en Extremadura", ha espetado.